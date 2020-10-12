Kairos anları

Buda’ya göre ‘Acı, bilincin taşıtıdır.’ Bu yaranın işlevi de hayatımızda bizi bir üst bilince çıkarmaktır. Biz o bireysel acıyı alıp, insanlığın şifasına kullandığımızda kendi sonsuzluğumuzla temas ederiz. Gökyüzünde Koç burcunda transit eden Kiron, hepimize hayatımızda kendimiz olabilme cesareti göstermekle ilgili bir anahtar sunuyor. Doğduğunuz yıla göre doğum haritanızdaki Kiron’un içindeki bilgelik için transitte Koç burcundaki Kiron, bizi Çanakkale Boğazı’nda geçen mitolojik hikayesine götürüyor. Taht hırsıyla ‘ülkede çıkan kıtlık için kralın çocuklarını kurban etmeliyiz’ diyen sevgilisi karşısında kral basiretsiz kalınca, Baş Tanrı Zeus’un emriyle o çocukların kurtarılması anlatılır. Jason, Argo isimli gemisiyle, bir ejderha tarafından korunan altın postu alır ve çocukları kurtarır. Kiron bizi kendi hayatlarımızda böyle bir kahraman olacağımız yolculuğa çağırıyor.

Kiron evlerde ve burçlarda

Kiron 1. evde veya Koç burcunda ise artık sizin için kendinizi yeniden doğurma zamanı geliyor demektir. Bu yerleşimde bir şeylere adım atmak, inisiyatif almakla, adaletle, otoriteyle ilgili derin yaranız size başkalarını motive etmekle, koçluk yapmakla ilgili bir bilgelik verir. Bunu açığa çıkarmak için çok önemli bir zaman tünelinden geçiyorsunuz.

Kiron 2. evde veya Boğa burcunda ise maddi-manevi değerler, yetenekleriniz, güzellik, beden farkındalığı, hayattan keyif almak ile ilgili derin yaranız size başkalarına kendi değerlerini fark etmelerini ve yaşama sanatını öğretme gücü veriyor. Transitteki Kiron ile bu konuda hayallerinizi gerçekleştirecek adımlar atabilirsiniz.

Kiron 3. evde veya İkizler burcunda ise kardeşler, iletişim, bilgi aktarımı ile ilgili derin yaranız size başkalarına şifalı sözler aracılığıyla hayatla daha nitelikli bağlar kurmalarını öğretme gücü veriyor. Transitteki Kiron ile bu konuda girişimlerde bulunabilirsiniz.

Kiron 4. evde veya Yengeç burcunda ise ev, aile, beslenme, korunma, ebeveynler, aidiyet hissi üzerinden deneyimlediğiniz derin yara aracılığıyla başkalarına kendilerine ebeveynlik etmeyi, şefkat göstermeyi öğretebilirsiniz. Transit Kiron size bu konuda bir mücadele alanı sunabilir, rehber niteliğindeki kişiler karşınıza çıkabilir.

Kiron 5. evde veya Aslan burcunda ise özgüven, eril enerji, yaratıcılık veya tuvalet eğitimi üzerinden deneyimlediğiniz derin yara aracılığıyla başkalarını tüm potansiyellerini açığa çıkarma konusunda yüreklendirebilirsiniz. Transit Kiron sizi bu konuda yepyeni adımlar atmanız için heyecanlandırıyor olabilir.

Kiron 6. evde veya Başak burcunda ise evcil hayvanlar, hijyen, sağlık, eleştirilme, başarı temaları üzerinden deneyimlediğiniz derin yara aracılığıyla başkalarına zihinbeden- ruh bütünlüğü konusunda yol gösterebilirsiniz. Transit Kiron size bu konuya dair adım atamayışınıza sebep olan küçük ama önemli bir detay gösterebilir.

Kiron 7. evde veya Terazi burcunda ise rekabet, kıyaslama, onay alma, ilişkiler, adalet temaları üzerinden deneyimlediğiniz derin yara aracılığıyla başkalarına ilişkiler konusunda dengeyi sağlamayı öğretebilirsiniz. Transit Kiron size bu konuda bir mücadele getirebilir, bu yarayı başkaları size gösterebilir. Cesurca o yaraya bakın ve üzerine gidin.

Kiron 8. evde veya Akrep burcunda ise kaynakları paylaşma, ölüm, cinsellik, kredi-miraslar ile ilgili derin yaranız size başkalarına korkularıyla yüzleşmeleri için psikolojik destek vermenizi sağlayabilir. Transit Kiron bu konudaki krizde daha önce fark etmediğiniz bir noktaya temas ederek sizi uyandırabilir.

Kiron 9. evde veya Yay burcunda ise eğitim, din, kültür, göç, yargılar, hayata güvenme ile ilgili derin yaranız aracılığıyla başkalarını hayat amaçlarını bulma konusunda yüreklendirebilirsiniz. Transit Kiron size bu konuda yeni keşifler sunuyor.

Kiron 10. evde veya Oğlak burcunda ise otorite, düzen, kanunlar, sorumluluklar, ebeveynler, kariyer ile ilgili deneyimlediğiniz derin yara aracılığıyla başkalarını zaman yönetimi, başarılı olma konusunda yönlendirebilirsiniz. Transit Kiron sizi bu konudaki yeteneklerinizi açığa çıkarmanız için zorlayabilir. Yaranızı güçlendirmek yerine içindeki derin anlama odaklanın.

Kiron 11. evde veya Kova burcunda ise kendi orijinalliğini ortaya koyma, arkadaşlar, gruplar, ideolojilerle ilgili derin yaranız aracılığıyla başkalarına kendi farklılıklarını tezahür ettirme konusunda öğretmenlik yapabilirsiniz. Transit Kiron’un desteği için harekete geçmekte çaba sarf etmelisiniz.

Kiron 12. evde veya Balık burcunda ise akışta kalma, affetme, yaratıcılık, spiritüel konular, kronik rahatsızlıklar, hayal kırıklıkları, kurban-kurtarıcı rolleri üzerinden deneyimlediğiniz derin yara aracılığıyla başkalarına koşulsuz sevgiyi ve birlik bilincini idrak ettirebilirsiniz.

Transit Kiron size bu alanda yeni yollar açıyor. Kiron transitleri bireyselleşme yolumuzda, olmamız gereken kişi olabilmemiz için ihtiyacımız olan deneyimleri tetikler. Yunanca ‘kairos’ kelimesi ‘fırsatın bedenlenmiş hali’ demektir. Dünyada bizi gururlandıran Serbest Dalgıç Şahika Ercümen’in haritasındaki Kiron İkizler burcunda ve birinci evde beden alanında. Ona çocuk yaşlarda alerjik astım rahatsızlığı getirmiştir. Fakat doğru bir tedavi ve farkındalıkla, buradan bedeninde ciğer kapasitesini aşıp, memelileri taklit ederek (İkizler) muazzam bir güç açığa çıkarmış ve dünya şampiyonu olmuştur. Ayrıca yazdığı çocuk kitabıyla dünyamızın bedenini, deniz canlılarını korumayı çocuklara aşılamaktadır. İkizler temasına uygun nefes ve farkındalığın önemine dikkat çeken motivasyon konuşmaları yapmaktadır.







