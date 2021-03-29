Kiron neler söylüyor?

Yoğun Mars enerjisinden hafta boyunca etkileneceğiz

Mars'ın etkisini yoğun hissetmek enerjimizi her zamankinden çok daha fazla arttırabilir. Kaslarımızın daha güçlü olduğunu hissedebiliriz. Mars adrenalin salgılanması ile de ilişkili olduğundan daha heyecanlı ya da öfkeli olma ihtimalimiz de var. Aşırı cesaretin bizi yanıltmasına izin vermeyelim. Yine Mars ile ilişkilendirilen testosteron aşırı salgılanabilir ve özellikle kadınlarda hormon dengesizliğine neden olabilir. Sıcağa tahammülsüzlük, ateş yükselmesi, kaslarımıza aşırı yüklenme, kas spazmı ya da gerginlikleri karşılaşabileceğimiz durumlar. Geçen haftaki yazımızda bahsettiğimiz Mars enerjisinin ortaya çıkmasına olanak sağlayacak objeler bu hafta da enerjiyi kontrol etmemizde yardımcı olabilir. Aşırılıklardan kaçınarak Mars'ın sıcak, hayat dolu, heyecan veren enerjisinden yararlanmaya çalışalım. Bedensel aktivitelerin, kondisyon çalışmalarının destekleneceği bir süreçten geçiyoruz.

Dolunayda asteroit Kiron etkisi

Dolunayda Venüs-Güneş-Kiron kavuşumu ve Hades karesi göreceğimizden bahsetmiştik geçen hafta kısaca. Asteroit Hades kronik ya da engelleyici durumlar, zehirler, bozulmuş şeyler ve mikroplarla ilişkili sayılsa da, problemlerin detayına inmeyi, hekimleri ve tedavileri de anlatır. İyicil Venüs'ün ve hayatiyeti temsil eden Güneş'in Kiron ile kavuşumu, Hades karesi ile birlikte Kiron'un şifacı etkisinin altını çiziyor. Bu dolunayda Kiron iş başında. Hades ile karesi doğru yolu ya da tedaviyi bulmakta biraz zorlanabileceğimizi gösterebilir, ama açı yapıyor olması şifaya ulaşabileceğimizi gösteriyor.

Metropolitan Sanat Müzesi'ndeki sentor (muhtemelen Kiron) heykelciği

Kiron mitolojide yarı at, yarı insan olarak bilinen sentorlardandır. Sentorlar aslında içmeleriyle, yağmalamalarıyla, gasplarıyla ve sapıklıklarıyla ünlü yabani bir serkeş canavarlar çetesi. Kiron ise sentor olduğu halde bilge bir adam, şair, hekim, öğretmen ve müzisyen. Serkeş sentorlara savaşmayı, sanatı, bilimi ve ahlaklı olmayı öğretir. Herkül için yaptığı zehirli oklardan biri ayağına battığı için ayağı yaralanır. Herkese çare bulan Kiron, bir tek kendi yarasına çare bulamaz. Ancak başkalarına yardım ederek yarasının acılarından kurtulabilir. Kiron şifalarında aslında yaramıza kendimizin neden olduğunu fark ederiz. Yaralanma tekrar eder gibi görünse de, aslında bu yaranın son bir kez acımasıdır. Bu nedenle Kiron şifaları krizlerle gelir.

Asteroit Kiron'un Koç burcunda ve yöneticisi Mars ile uyumlu açı yapıyor, bu da şifaya daha kolay ulaşabileceğimizi gösteriyor. Koç burcu hem aktif özellikteki ateş elementinden, hem de öncü bir burç. İnisiyatif almak, kendisi ve başkaları ile ilgili karar vermek, isteklerine sahip çıkmak, atılımlar Koç burcunun doğal özelliklerinden. Kiron Koç burcunda olduğunda tüm bu Koç özellikleri konusunda tereddütler yaşayabiliriz. Bir şeyler istiyor olmak bile kendimizi suçlu hissetmemize neden olabilir. Hakkımızı aramak, yeni işlere başlamak her zaman olduğundan çok daha zor gelebilir. Başkalarını desteklemek kendimiz için bir şeyler yapmaktan daha kolay görünebilir.

Pasif agresyona dikkat

Kiron Koç'un hayatta kalmak isteyen, eylemci, kendi kendine yön veren aktif doğasının geri çekilmesine yol açabilir. Bu engellenme ister istemez olumsuz ya da yıkıcı düşüncelere yol açabilir. İçimizde sürekli konuşup olumsuzluklar üreten ve bizi engelleyen zihnimizi fark edip olumluya yönlendirebilirsek Koç'taki Kiron'un pasif agresyon etkisini baştan yenmiş olacağız. İçimizdeki “yaşama isteği” tekrar akmaya başlayacak. Unutmayalım ki Kiron yaralarımızı deşmek için gelmedi, eski yaraların ölü hücrelerini temizleyecek, geride kalan sağlıklı doku yaranın kapanmasına olanak sağlayacak.

Uyumlu açılar ve kavuşumlar

Merkür- Neptün kavuşumu, sinir hassasiyetine, sinir iletimi kaynaklı hareket sorunlarına, zihinsel sorunlara ve hayal kırıklıklarına daha hassas olabileceğimizi gösteriyor. Venüs ve asteroit Ceres kavuşumu daha müjdeli; doğum ve emzirme, üreme sağlığı konularında aradığımız şifaya ulaşabiliriz bu hafta, hatta müjdeli haberler alabiliriz. Venüs ve Güneş'in Satürn ile kesinleşecek uyumlu açıları kan şekeri ve hormon dengesini sağlayabileceğimize, enerji gelgitlerinden kaçınabileceğimize işaret ediyor. Vücut direncimiz iyi olacak, ama bünyemizi zorlamayalım çünkü Mars enerjisi yoğun hissedileceğinden ateşlenebiliriz, doku içi kanamalar ya da kas sorunları yaşayabiliriz. Plüton yıkar ve yeniden yapılandırır. Hazır Merkür-Plüton uyumlu açısı varken zihnimizdeki olumsuzlukları sıfırlayıp, olumlu fikirlerle donatmamızın tam zamanı. Plüton uyumlu açısı hem zihnimizin, hem sinirlerimizin, hem de akciğerlerimizin rejenerasyon kapasitesini arttıracak, iyileşmeyi hızlandıracak.

Müjdeli, şifa dolu bir hafta olsun! Haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla, sağlıcakla kalmanız dileğiyle...