KİRPİK DİBİ İLTİHABI NEDEN OLUR?

Kirpik dibi iltihabının oluşumu için herhangi bir sebebin varlığı bile gerekmez. Fakat bağışıklık sisteminin zayıflaması en temel sebeplerden birisini oluşturur. Kirpik dibi iltihabı, iltihabi bir rahatsızlıktır. Blefarit ya da kirpik dibi iltihabı hastalığının sebeplerini ya da daha doğru ifade ile hastalığın oluşumunu arttıran risk faktörlerini şu başlıklar altında toplamak mümkündür:

Blefarit risk faktörlerinden birisi de seboreik dermatit

Göz kapağında yer alan yağ bezelerinde oluşacak tıkanıklıklar blefarit sebebi olabilmektedir.

Kirpik bitleri yahut akarlar da risk teşkil etmektedir.

Lens solüsyonlarına karşı alerjinin varlığı ve makyaj malzemeleri de riski arttıran unsurlardır.

Kontak lens kullanımının kendisi de risk oluşturabilir.

Uzun süre kirli ve tozlu ortamlarda bulunmak da blefarit riskini arttırır.

En yaygın risk ise göz kuruluğu diye bilinen rahatsızlıktır.

KİRPİK DİBİ İLTİHABI İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Kirpik dibi iltihabının tedavisi için öncelikle teşhisinin konulması gerekmektedir. Blefarit ya da kirpik dibi iltihabının tedavisini yapacak olan uzman göz doktorudur. Göz doktoru teşhisi koyan ve tedaviyi uygulayan hekimdir.

Kirpik dibi iltihabı şüphesi ile bir hekime başvurulduğunda hekimin izleyeceği yolu etap etap şöyle sıralayabiliriz:

Göz doktoru öncelikle hastanın tıbbi öyküsünü dinler.

Göz doktoru blefarit belirtileri ile göz hekimine başvuran kişinin kullandığı ilaçların neler olduğunu öğrenir ve tespit eder.

Göz doktoru bu aşamada hastadan kirpik dibi iltihabı sorununun ne kadar süredir devam ettiğini öğrenir.

Bir başka sorusu da hastanın kronik hastalıklarının olup olmadığıdır. Tüm bu gerekli bilgiler alındıktan sonra bir sonraki aşamaya geçilir.

Göz hekimi detaylı bir göz muayenesi yapar.

Ayrıntılı göz muayenesi özel bir ışık altında veya bazı medikal cihaz ve ekipmanlar kullanılarak gerçekleştirilir.

Eğer göz hekimi lüzumlu görürse hastaya anestezi uygulayarak gözü daha detaylı bir şekilde inceleyebilir.

Bu muayenelerde ise göz hastalıkları kliniklerine özel üretilmiş büyüteçler kullanılır. Şayet doktor gerekli görürse bazı testlerin de uygulanmasını isteyebilir.

Göz doktorunun istediği bu testlerden bir tanesi ve en sık uygulananı göz kapağında oluşan yağ veya kabuklanmalardan bir örnek alınarak incelenmek üzere laboratuvarlara gönderilmesidir.

Bir diğer test yöntemi ise gözyaşından örnek alınarak incelemeye gönderilmesidir.

Bütün bu muayene ve incelemeler neticesinde göz kapağı iltihabı hastalığı ve buna sebep olan durumlar kesin olarak teşhis edilerek tedavi süreci bir an önce başlatılır.

KİRPİK DİBİ İLTİHABININ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Şayet testler ve muayeneler neticesinde blefarit yani kirpik dibi iltihabı teşhisi konduysa derhal tedavi aşamasına geçilmelidir. Blefarit tedavisi uzun ve yorucu bir süreçtir. Göz hekiminin öncelikle önereceği tedavi seçeneği, hastanın ev ortamında kendi kendine uygulayacağı temizleme işlemleri ve sıcak kompres uygulamasıdır. Ancak bu her hasta için uygun ve yeterli bir tedavi olmayacaktır. Kirpik dibi iltihabı hastalığının tedavi yöntemlerini de şöyle özetlemek mümkündür:

Blefarit yani kirpik dibi iltihabının tedavisinde ikincil olan yani daha şiddetli vakalarda bazı ilaç tedavisi uygulanır.

Göz kapağına uygulanacak antibiyotik içerikli merhem ve kremler blefarit hastalığının tedavisinde oldukça iyi sonuç vermektedir.

Şayet bu tedavi yeterli gelmezse buna ek tedavi uygulanır. Göz kapağının iç kısmını dezenfekte etmesi ve mikrobiyal ajanların göz kapağından gözün diğer farklı tabakalarına ulaşmasının önüne geçilmesi amacıyla antifungal ve antibiyotik ya da antiviral içerikli göz damlaları ve semptomatik tedavi sağlayan antiinflamatuar ilaçlar uygulanabilir.

Daha inatçı vakalarda ise göz hekimi alerjilerin ve inatçı enfeksiyonların tedavi edilebilmesi bakımından steroid içerikli göz damlalarını da reçete edebilir.

Bu da yeterli gelmezse reçete edilecek ilaçlara antiinflamatuar ilaçlar da eklenir.

Göz kuruluğu rahatsızlığı bulunan kişilere düzenli olarak suni gözyaşı verilmesi blefarit tedavisine çok büyük katkı sağlar.

Blefarit hastalığı etkili bir tedavi ile ortadan kaldırılabilir. Ancak genellikle görülen daha çok bu hastalığın kronik hale gelmesidir. Bu sebeple kendisinde kirpik dibi iltihabı olabileceğinden şüphe eden kişinin vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna gitmesi önerilir.

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