Kirpiklerini tek tek ayırıp hacim vermek için...

Maskara sürmeden önce kirpiklerinizi bir aparat yardımıyla ayırın. Ardından maskarınızdan biraz alıp kirpiklerinize yavaşca ilk katı sürün.Biraz bekledikten sonra, topaklanma yapmasına neden olmayacak şekilde biraz daha fırçanıza maskara sürün ve ikinci katı geçin.Bizim size rimel önerimiz ise Yves Rocher Sexy Pulp Ultra Hacim Veren Maskara. Sexy Pulp Ultra Hacim Maskara, kirpiklerinizi tek tek ayırır ve hacim verir. Hacim verirken kirpiklerinizi ağırlaştırmaz. Paraben ve Parfüm İçermez! Fiyatı da 54,90 TL.Öte yandan diğer bir ürün önerimiz ise Yves Rocher, Far Paleti .İçeriğindeki pirinç özü, bitkisel inositol açısından zengindir. Bu sayede genel hücre metabolizmasını hızlandırarak cilde canlı bir görünüm kazandırır. Işıltılı bir görünüme kavuşursunuz.Yves Rocher Far Paleti, ultra yumuşak pudra dokusu ile 8 saat boyunca dayanıklıdır. Doğalve smoky bir görünüm elde etmek için 10 renk içeren 2 ayrı makyaj paleti mevcuttur. Fiyatı 129.90 TL.