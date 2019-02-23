Kirpiklerinizi hacimli göstermenin yolu

Sephora’nın yeni sürprizi Outrageous Oversized Lashes Maskara ile 2019 İlkbahar-Yaz sezonu makyajında trend haline gelen etkili göz makyajı ve dolgun kirpikler trendini yakalamanız mümkün.

Kavisli ve kum saati şeklindeki fırçasıyla, kirpiklere maksimum etki ve siyahlık veren Outrageous Oversized Lashes Maskara, aynı zamanda kirpiklerinize farklı bir boyut ve hacim kazandırıyor.