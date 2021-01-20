Etkinlik Rehberi Kirpileri süsleme oyunu

Kirpileri süsleme oyunu

Etkinlik Rehberi

Kirpileri süsleme oyunu

Bu bir duyusal ve ince-motor gelişim oyunudur. Çocuğunuz topladığınız farklı dokulardaki malzemeleri duyumsar, kesme, yapıştırma, küçük materyalleri tutma gibi uygulamalar ile ince motor gelişimini arttırır.

20 Ocak 2021, Çarşamba 14:52 Son Güncelleme:
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Malzemeler:

Renkli fon kartonları, yeşil mercimek, çeşitli yapraklar ve çiçekler, çekirdek, çubuk, makarna, makas, yapıştırıcı, siyah keçeli kalem / Yaş: 3-5

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Nasıl oynanır?

 Bu oyun oldukça basit! Renkli kartonlardan kirpi figürleri çizip kesin. Çocuğunuzdan yapıştırıcı kullanarak topladığınız malzemeler ile kirpileri süslemesini isteyin. NOT: Kirpileri daha farklı süslemek için materyalleri artırabilir veya değiştirebilirsiniz.

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