Türkiye Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü 22 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı.

20 Temmuz 2021, Salı 17:01 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 24 ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi asgari şartları (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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