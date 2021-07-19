Türkiye Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 22 öğretim üyesi alıyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 22 öğretim üyesi alıyor

Türkiye

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 22 öğretim üyesi alıyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 22 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 17:05 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 22 öğretim üyesi alımı yapacak. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü'nden, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 24 ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi asgari şartları (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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