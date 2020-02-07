Ekonomi Kırşehir'de rekabet ekmek fiyatlarını etkiledi

Kırşehir'de rekabet ekmek fiyatlarını etkiledi

Ekonomi

Kırşehir'de rekabet ekmek fiyatlarını etkiledi

Kırşehir'de ekmek fiyatlarındaki düzensizlik fırıncıları haksız rekabet konusunda harekete geçirdi. Şehirde ekmek fiyatları 59 kuruşa kadar düştü.

07 Şubat 2020, Cuma 11:39 Son Güncelleme:
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Ahiliğin başşehri Kırşehir’de ekmek fiyatlarındaki düzensizlik, fırıncıları haksız rekabet noktasında harekete geçirdi.

Fırın işletmecisi Turan Dönmez, "Kırşehir esnafı olarak piyasadan üzücü haberler alıyoruz. Ekmek 1.25 liradan satılması gerekirken marketlerde 0.59 ve 75 kuruşa satılması Ahi esnaflığına yakışmayan durumları doğuruyor. Yapılan uygulama küçük esnafı batırıp ekmeği tekele almak demektir. Rekabet etmek güzeldir. Gelin bu rekabeti sağlıklı, hijyenik ve organik ekmekte gösterelim. Herkes evine ekmek götürsün" dedi.

Rekabet fiyatları etkiledi 

Fırıncıların yapılan uygulamalar karşısında bin ile bin 500 lira arasında zarar ettiğini ifade eden işletmeci Kürşat Güral ise açıklamasında, rekabet oluşturmak isteyen firmanın normal fiyatın altında piyasayı tutmaya çalıştığını söyledi.

 Marketlerin ekmek raflarındaki farklı fiyat uygulamalarını değerlendiren Kırşehirli Ömer Çiğdem ise "Ekmek fiyatının düşmesi vatandaşın menfaatine beklemediğimiz bir şey kullanıyoruz" diye konuştu.

İHA


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