Kırtasiye markette

Yaz tatilinin ardından 18 milyonun üzerinde öğrenci, yeni eğitim-öğretim yılına 9 Eylül’de başlayacak. Kırtasiyeciler, zincir marketler ve alışveriş sitelerinde ise zil daha erken çaldı. Bir haftadır aileleri okul alışverişi telaşı sararken, marketlerde kırtasiye yarışı aysonuna kadar sürecek.

ÇANTA 300 TL’YE DOLUYOR

Okula yeni başlayan bir öğrencinin sadece kırtasiye maliyeti 300 lirayı buluyor. Okul döneminde kırtasiye alışverişinin yarattığı pazarın büyüklüğü ise 5 milyar lira. Bu pazardan pay kapmak isteyen marketler, raflarında en geniş yeri kırtasiyeye ayırdı. Çanta ortalama 14.95 TL, beslenme kabı 6.99 TL, kurşun kalem 1.50 TL ve defter 1.25 TL’den satışa sunuluyor.

OKUL ÜRÜNÜNÜN ‘HEPSİBURADA’

Hepsiburada’nın, ‘okula dönüşün muhteşem olsun’ sloganıyla yayına aldığı özel sayfalar sayesinde anaokulu, ilkokul, ortaöğretim, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik bütün okul ürünlerine hızla ulaşılıyor. Çanta, kalem, defter, cetvel, resim malzemesi ve kaynak kitaplar gibi öğrenciye geniş seçenekler sunuluyor.

HEDİYE ÇEKİ

n11.com’da kırtasiye malzemelerinden giyime, ayakkabıdan eğitici oyuncaklara, teknolojik aletlerden mobilya, ev tekstili ve spor malzemelerine kadar öğrencilerin tüm ihtiyaçları için ek indirim sunuluyor.

Boyner de kırtasiye, çanta ve ayakkabı gibi okul alışverişlerinde kampanya başlattı. Boyner mağazalarında 8 Eylül’e kadar yapılan 300 TL ve üzeri alışverişe 50 TL, 600 TL ve üzeri alışverişe ise 100 TL hediye çeki verilecek.

700 ÇEŞİT ÜRÜN

Migros, her öğrencinin yıl boyu tüm ihtiyaçlarını karşılayacak 700 çeşit kırtasiye ürününü satışa sundu. Kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş, kalem çantası, 60 ve 80 yapraklı defterin yer aldığı sırt çantası 25 TL. Sadece sırt çantası ise 19.90 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

12 TAKSİT İMKANI

CarrefourSA’da okul çantası 27.99 TL’den, 8’li kurşun kalem 2.50 TL’den, beslenme kabı 6.99 TL’den, mataralar 10.99 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerden oluşan bir sepet ise 67.5 TL. 19 Eylül’e kadar yapılacak alışverişlerde 12 taksit ve 20 TL Chip Para imkanı var.

7220 MAĞAZASINDA

BİM, Türkiye genelinde 7220 mağazasında okul çantasından ayakkabıya, defterden kurşun kaleme kadar 110 çeşit ürün sunuyor. Her biri, bağımsız laboratuvar İntertek tarafından test edilip onaylanmış ürün. 6 adet kırmızı kalem 2.75 TL, 10’lu ağaç gövdeli kurşun kalem 3.95 TL, beslenmeli ilkokul çantası ise 23.50 TL’ye satılıyor. Satışlar eylül sonuna kadar sürecek.

30 EYLÜL’E KADAR

ŞOK, 100’ün üzerinde çeşidi Türkiye genelinde 6 bin 844 mağazasında tüketiciyle buluşturuyor. Lisanslı okul çantasının fiyatı 14.95. Sulu boya seti 2.49 TL, pastel boya seti 1.99 TL, kurşun kalem seti 1.50 TL ve defterin de fiyatı 0.99 TL’den başlıyor. 9 taksit imkanı var. Satışlar, 30 Eylül’e kadar devam edecek.

LABORATUVAR ONAYLI

A101’de bağımsız test kuruluşları tarafından onaylanmış ürünler satılıyor. Okul çantaları 15.95 TL ile 39.95 TL arasında fiyatlara satılırken, kalem çantaları 4.45 TL-8.95 TL, defter çeşitleri 1.25 TL-9.95 TL, kalem çeşitleri 1.75 TL-6.45 TL, kırtasiye setleri ise 4.95 TL- 24.95 TL fiyat aralığında seçeneklerle satışa sunuluyor.

GÜLTEN UĞURLU/ POSTA