Kırtasiye ücretlerinde yeni uygulama

Yeni uygulamayla sözleşmede öğrenim ve yemek ücretinin yanında velinin isteğine bağlı olarak takviye kursu, yatakhane, kitap, kırtasiye, servis ve etüt ücretleri de açıkça belirtilecek.

Ayrıca okul aile birliklerinin aldığı karar doğrultusunda öğrenci kıyafeti ücretine de sözleşmede yer verilecek. Sözleşmeye göre, özel okulların bu ücretleri ocak ayından itibaren mayıs ayının sonuna kadar ilan etme zorunluluğu bulunuyor.



