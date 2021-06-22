Kırtasiyeci esnafına 6 milyon liralık hibe

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1200 kırtasiyeci esnafı için kişi başı 5 bin lira olmak üzere toplam 6 milyon lira destek verileceğini açıkladı.

Kırtasiyeci Esnafı Destek Programı için başvurular, bakanlığın forms.ailevecalisma.gov.tr/uigm/form/ adresi üzerinden dün itibarıyla alınmaya başladı. Programdan; Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Ordu ve Şanlıurfa olmak üzere 14 ilde kırtasiyecilik alanında faaliyet gösteren esnaf yararlanacak.

NELER DİKKATE ALINACAK?

Başvurunun fazla olması halinde emeklilik veya yaşlılık aylığı alınıp alınmaması, işletme hesabı esasına göre defter tutulması, faaliyete başlama tarihi, işletme sahibinin kadın veya genç olması gibi kriterlere göre yararlanacakların sayısı belirlenecek.

Hibe almaya hak kazananlar, bakanlığın internet sitesinde duyurulacak. Ödemeler, TC kimlik numarasıyla PTT üzerinden yapılacak.

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