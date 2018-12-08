Kış aylarında doğal ve belirgin bukleler

Doğal ve hacimli buklelerin gün boyu şeklinin bozulmadan formunu koruması sıcaklık, hava şartları gibi nedenlerden dolayı bazen zorlaşabiliyor. Bu gibi durumlarda kullanılacak yardımcı saç ürünleri, buklelere doğallık kattığı gibi içeriğindeki özelliklerle de uzun süre koruma sağlıyor.

Kıvırcık ve dalgalı saçlar için özel geliştirilen Egos Curl saç köpüğü, saçlara hacim katıyor ve buklelerin doğal bir görünümle uzun süre kullanılmasını sağlıyor.

Egos Curl Saç Köpüğü Fiyatı: 25,95 TL