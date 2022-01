Sağlık, insan vücudunun bedenen ve ruhen iyi hissetme hali; beslenme ise sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin öğelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir davranıştır. Sağlıklı beslenme ise insan vücudunun alması gereken besin öğelerini yeterli ve doğru zamanda almaktır. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besin öğeleri gereğinden az ya da çok alındığında, büyüme ve gelişme engellenir, sağlık bozulur. Gereğinden fazla besin tüketilirse, çok alınan bazı öğeler vücutta yağ olarak depolandığından sağlık için zararlı olur. Kış aylarında doğru beslenmediğimizde bazı vitamin ve mineralleri alamadığımız için vücut direncimizin düştüğünü belirten uzmanlarından Dyt. Betül Yıldız, bu durumun enfeksiyon hastalıklarına davetiye çıkarabileceğini hatırlatıyor.

HAFTADA 2-3 KEZ BALIK TÜKETİN

Dyt. Yıldız, vücudumuzun her dönemde olduğu gibi kış aylarında da 4 besin grubundan ana ve ara öğünlerde yeterli ve dengeli miktarda alınması gerektiğini söylüyor. Özellikle yağda çözünen vitaminler (A, D, E, K vitaminleri) yönünden zengin bir beslenmek gerektiğini anlatan Dyt. Yıldız, “Bağışıklık sistemini güçlendirici olan A ve C vitaminleri gibi antioksidan vitaminlerden zengin havuç, brokoli, kabak, mor lahana, maydanoz gibi sebzelerin yanı sıra C vitamin açısından zengin mandalina, portakal, elma, greyfurt gibi meyveler tüketilmeli. Zengin E vitamini kaynaklarından yeşil yapraklı sebzeler, fındık, yağlı tohumlar da beslenme düzenine eklenmeli. Beyin fonksiyonlarının gelişimi için omega-3 kaynağı balık haftada en az 2-3 defa yenebilir. Balık, E vitamini için de güzel bir kaynaktır. Özellikle çocukların gelişimi için mutlaka tüketilmesi gerekir” diyor.

KIŞ AYLARINDA VÜCUT AĞIRLIĞI ARTIYOR

Kış aylarında özellikle rafine gıdaların ve basit karbonhidratların tüketiminin artması ve fiziksel aktivitenin azalması nedeniyle vücut ağırlığında artış gözlenebiliyor. Dyt. Yıldız, bu alışkanlıklardan uzaklaşmanın sağlık açısından olumlu sonuçlar vereceğinin altını çiziyor: “Kış aylarında özellikle dışarının ısısından dolayı daha şekerli içecekler, daha yağlı, özellikle doymuş yağ ve trans yağ oranı fazla olan yiyecekler ve içecekler daha fazla tüketilir. Özellikle bu dönemde yapılan araştırmalara göre ciddi derecede obeziteye eğilim artışı oldukça fazladır. Bağırsakların düzenli çalışması için mutlaka probiyotik tüketilmelidir. Ayrıca ara öğünde probiyotik tüketimi kilo kontrolünde ve bazal metabolizmanın çalışmasında etkili olduğu da vurgulanmıştır. Bu nedenle gün içerisinde mutlaka 1 kase yoğurt tüketilmesi önemlidir.”

ŞEKERLİ İÇECEKLER YERİNE BİTKİ ÇAYLARI TÜKETİN

Özellikle vücuttan toksik maddelerin atılımı, enerji dengesi, bazal metabolizmamızın çalışması için yeterli sıvı alınması gerektiğinin altını çizen Dyt. Betül Yıldız, günde 2,5-3 litre sıvı tüketilmesini öneriyor. Kış aylarında özellikle sıcak çikolata, sahlep, şekerli kahve karışımları gibi şekerli içecekler yerine bitki çaylarının tüketimini tavsiye eden Dyt. Yıldız, “Yeşil çay, ıhlamur, kuşburnu çayı tercih edilebilir. Bitki çayların içerisinde bulunan fenolik bileşikler bağışıklık sistemimizi de güçlendirir” diyor