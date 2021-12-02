Kış lastiği denetimi! Araçlar tek tek durduruldu

Türkiye genelinde ‘zorunlu kış lastiği’ uygulaması İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla 1 Aralık'ta yürürlüğe girdi. Bakanlık yetkilileri ve trafik ekipleri yollarda, gişelerde ve sınır noktalarında denetim yapmaya başladı. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü’ne ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik eklipleri araçları tek tek durdurup, ‘Lastik derinlik ölçme kumpası’ ile lastiklerde ölçüm yaptı. Ekipler denetimlerin yanı sıra sürücülere kış lastiğinin önemi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kış lastiklerinin +7 derecenin altındaki kış koşullarına uygun tekniklerle donatıldığını aktaran Polis memurları, “Kış lastiklerinin diş derinliği, yaz lastiklerine oranla daha fazladır. Sırt deseninde daha fazla kılcal kanal bulunur, omuz bloklarının bir dişli yapısı vardır. Bu yapı, karlı, erimiş karlı ve çamurlu yüzeylerde ilave çekiş sağlar. Islak zeminde sürüş emniyetini arttırır” diyerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Araçlara kış lastiğinin takılması gerektiğini belirten Tarık Bayram ise, “Kış lastiği, yağışlı havada veya yokuşta fren mesafesini olumlu etkiliyor. Kendi hayatımızı ve karşımızdakinin hayatını riske atmamak adına kış lastiği kullanılması gerekiyor. Jandarma ekiplerine de denetim için teşekkür ediyorum” dedi.

SAKARYA (İHA)



