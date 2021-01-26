Kış lastiği denetiminde 17 bin 439 kural ihlali tespit etti

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), ülke genelinde 19-22 Ocak'ta yapılan araçlardaki kış lastiği kullanımına yönelik denetimlerde 17 bin 439 kural ihlali tespit edildi. EGM'den yapılan yazılı açıklamada, soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması ve uygunsuz lastik kullanımından kaynaklanacak olası trafik kazalarının önlenmesi için 19-22 Ocak'ta 4 günlük denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

61 sürücünün belgesine geçici olarak el konuldu

Denetimlerde 197 bin 941 araç ve sürücünün kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, 768 araçta kış lastiği olmadığının belirlendiği bildirildi.

Uygulama kapsamında 17 bin 439 kural ihlali tespit edildiği ve cezai işlem uygulandığı belirtilen açıklamada, 929 aracın trafikten men edildiği, 61 sürücünün belgesine geçici olarak el konulduğu kaydedildi.

AA







