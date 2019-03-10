Kış lastiği ne zaman çıkarılır? İşte detaylar...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği takılması zorunlu tutulan kış lastiği uygulamasının bitmesine az bir süre kala sürücüler internette sıklıkla “Kış lastiği ne zaman çıkarılır?” sorusunu aratıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı bünyesindeki trafik ekipleri tarafından karayolu güvenliği amacıyla denetlenen kış lastiği uygulaması ne zaman sona erecek? İşte detaylar...

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN ÇIKARILIR?

Şehiriçi taşımacılıkta kış lastiği kullanma zorunluğu ilgili valiliklerce belirleniyor.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlamıştı. Buna göre, şehirlerarası ulaşımda kış lastiği uygulaması her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında geçerli oluyor. Kış lastiği uygulaması bu yılda da 1 Nisan’da bitmesi bekleniyor.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.