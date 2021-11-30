Türkiye Kış lastiği uygulaması başladı! Valilik resmen açıkladı

Kış lastiği uygulaması başladı! Valilik resmen açıkladı

Türkiye

Kış lastiği uygulaması başladı! Valilik resmen açıkladı

Antalya Valiliği, 6 ilçede 1 Aralık 2021 ile 01 Nisan 2022 tarihleri arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan tüm araçlara kış lastiği zorunluluğu getirdi.

30 Kasım 2021, Salı 21:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yapılan yazılı açıklamada, kış mevsiminde oluşan aşırı yağmur, sis, kar, tipi buzlanma gibi nedenlerle sürücülerin görüş mesafesinin azaldığı, taşıtların fren ve durma mesafelerinin arttığına dikkat çekilerek, taşıt kullanma ve seyahat konforunun bozulmasıyla trafik güvenliğin de olumsuzluğa neden olduğu bildirildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, huzurlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerinin sağlanması ve trafik akışının sürekli olarak sağlanması amacıyla; Akseki, Elmalı, İbradı, Gündoğmuş, Korkuteli ve Kaş İlçesi Ortabağ Mevkiinde tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs ve kamyonet türü araçlar ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca “A” türü yetki belgelerine kayıtlı otomobiller, ticari amaçlı yolcu ve eşya (yük) taşımacılığı yapan araçlarda 1 Aralık 2021 ile 1 Nisan 2022 tarihleri arasında kış lastiği kullanımı valilik kararıyla zorunlu hale getirildiği belirtildi.

Aksu, Muratpaşa, Kepez, Kumluca, Konyaaltı, Döşemealtı, Kaş, Demre, Finike, Kemer, Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçeleri arasındaki yollarda kış lastiği aranmasına gerek olmadığı duyuruldu.

ANTALYA (İHA)

İlgili Haberler
Motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanımı yasaklandı! Kararı valilik duyurdu


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
COVID-19 belasından kurtulamayacak mıyız?
Hakan Çelik
Şirin Sever
'Yarının Sultanları'
Şirin Sever
Murat Çelik
Rakamlarla ekonomi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Sayın İmamoğlu! Cem Mansur’u görevden alan kim?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Adam gibi
Rauf Tamer
Banu Şen
Tarihin sıfır noktasında yükselen Haliliye
Banu Şen
Erkut Can
Kriz sokakta çözülmez
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayalleri gerçek yapan uygulamalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Süper Loto çekiliş sonuçları: 30 Kasım 2021 Süper Loto kazandıran numaralar