Kış lastiği uygulaması, kış aylarında hava koşulları nedeniyle olaası kazaların önüne geçmek, ayrıca, can ve mal kayıplarını en aza indirgemek amacıyla her kış ayında hayata geçiriliyor. Zorunlu olan kış lastiği uygulamasının kapsamında ise şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar yer alıyor. Kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağı ve 4 mevsim lastik konusunda merak edilenleri haberimizde bir araya getirdik…

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçları kapsamına alan kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2021 tarihinde başlıyor. Önümüzdeki hafta başlayacak uygulama, 1 Nisan tarihinde ise sona erecek.

Uygulama kapsamında olup kış lastiği takmadığı tespit edilen araçların sürücülerine ise 835 TL ceza kesilecek.

4 MEVSİM LASTİK YETERLİ Mİ?

Kış lastiği uygulamasında yük ve yolcu taşıyan ticari araçların lastiklerinin 4 mevsim olması sürücünün ceza almaması için yeterli olmuyor. Diğer yandan özel araçlarda pek çok kişi 4 mevsim olarak nitelendirilen lastiklerin kış aylarında yeterli olup olmadığı konusunda araştırma yapıyor.

Uzmanlar "Dört Mevsim Lastiği" olarak da bilinen M+S lastikleri (M = Mud = Çamur S = Snow = Kar ) Çamur ve Kar üzerinde daha iyi sonuç almak için üretildiğini fakat bu ek özelliklerin standardı olmayan lastikler olduğuna dikkat çekiyor.

M+S lastikleri ancak Kış Lastiği sembolünü taşıyorsa M+S Kış Lastiği olarak değerlendirilebiliyor. Kış lastiği sembolünü taşımayan M+S lastiklerinin kar üzerinde fren mesafeleri yaz lastiklerinden daha kısa, fakat kış lastiklerinden daha uzun olduğu tespit edilmiştir. "Kış Lastiği" sembolünü taşımayan M+S dört mevsim lastiklerinin kışın iyi bir kış lastiği, yazın da iyi bir yaz lastiği olamayacağı mutlaka bilinmelidir. Öte yandan 27.11.2012 tarihli "Kış Lastiği Genelgesi"nde Otomobil ve Hafif Ticari Taşıtların Kış Lastiği tanımında M+S işaretiyle birlikte Dağ içinde Kar Tanesi şartı yer almaktadır.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU?

Kamyon, tanker, çekici, otobüs gibi büyük araçların tahrikli dingilleri (araçlarda şafta bağlı olup çekiş gücü sağlayan dingil) üzerindeki tüm lastikleri ile kamyonet, ticari otomobil ve minibüslerin araca monteli tüm lastiklerinin yanı sıra seyir sırasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması gereklidir.

Bunların dışındaki ticari olmayan özel araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliği ile seyahat etmek için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.







