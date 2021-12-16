Türkiye Kış lastiği uygulamasında sürücülere ceza yağdı

Kış lastiği uygulamasında sürücülere ceza yağdı

Türkiye

Kış lastiği uygulamasında sürücülere ceza yağdı

Bolu’da, polis ekipleri tarafından D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde yapılan kış lastiği uygulamasında 5 aracın sürücüsüne toplam 4 bin 230 lira ceza kesildi.

16 Aralık 2021, Perşembe 20:24 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üzerinde kış lastiği uygulaması yaptı.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan ve kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu Bolu Dağı’nda kurulan uygulama noktasında araçlar durdurularak kontrol edildi.

Yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan araçlarda yapılan kontrollerde kış lastiği zorunluluğuna uymayan 5 araç sürücüsüne toplam 4 bin 230 lira cezai işlem uyguladı. Ekipler, güzergahı kullanan sürücüleri uyararak, kış lastiği olmayanların, bölgeden geçiş yapmamalarını istedi.

BOLU (İHA)

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