Kış makyajı tüyoları
İşte soğuk kış günlerinde yapılan makyajın en doğru en doğal trendleri...
Makyaj, kullanılan renkler, yapılan çizgiler ile yüzdeki güzelliği ortaya çıkaran dokunuştur. Bu dokunuşlar doğru trendler ile hem zamana hem de mevsime uyum sağladığında mükemmel bir görünüme kavuşturur.
Kış mevsiminde doğru makyaj yapmak isteyenler için tavsiyeler:
Londra, Paris, Milano Moda Haftaları’nın modaya yön verdiği gibi makyaj trendlerinde de ipuçları verdiği 2017 kış makyajı trendleri arasında naturel makyaj ön planda.
Naturel makyajın en önemli özelliği yüz hatlarını en doğal şekilde belirginleştirmektir. Porselen gibi duru bir ten, tatlı nude dudaklar, dolgun kirpikler, ışıltılı bazlar ve aydınlatıcılar ile bu kış genç görünümlü fresh makyaj görünümleri öne çıkıyor. Doğallık ve ışıltı bir arada sunuluyor.
Sıkça yapılan makyaj hatalarına pratik çözümler
Kalın ve doğal görünümlü kaş modasının bu yıl da sürüyor, kaşlardaki boşluklar da far ve kalemlerle gideriliyor.
Bir diğer konu da cilt tonunun eşitlenmesi. Bu konuda kapatıcılara mutlaka başvurulması gerekiyor.
Renkler ise 2017 yılında şaşırtmaya devam ediyor. 2017 kış trendinde göz kapaklarınıza ister astar şeklinde ister gölgeli kahve rengi tonları, bakır, mor ve bordo ile güzel çekici kreasyonlar yapabilirsiniz.
Ayrıca bu sezon gece makyajlarında metalik renklerle stilinize hava katabilirsiniz. Sezonun en büyük trendlerinden biri de kışın soğuk havasını canlandıracak dikkat çekici parlak pembe rujlar. Mat ya da parlak, mutlaka pembe bir ruju makyaj çantanıza eklemelisiniz. Tabii ki doğal bir görünüm için nude renkler de trendler arasında yer alıyor. Açık tenli kişiler şeftali ve pembe tonlarını, kumral ya da esmer tenli kişiler ise daha sıcak tonlardaki nude rujları tercih etmeli.
Kuru ciltliler nasıl makyaj yapmalı?
Kış mevsiminde doğru makyaj yapmak isteyenler için tavsiyeler:
Londra, Paris, Milano Moda Haftaları’nın modaya yön verdiği gibi makyaj trendlerinde de ipuçları verdiği 2017 kış makyajı trendleri arasında naturel makyaj ön planda.
Naturel makyajın en önemli özelliği yüz hatlarını en doğal şekilde belirginleştirmektir. Porselen gibi duru bir ten, tatlı nude dudaklar, dolgun kirpikler, ışıltılı bazlar ve aydınlatıcılar ile bu kış genç görünümlü fresh makyaj görünümleri öne çıkıyor. Doğallık ve ışıltı bir arada sunuluyor.
Sıkça yapılan makyaj hatalarına pratik çözümler
KALIN KAŞ MODASI DEVAM EDİYOR
Kalın ve doğal görünümlü kaş modasının bu yıl da sürüyor, kaşlardaki boşluklar da far ve kalemlerle gideriliyor.
Bir diğer konu da cilt tonunun eşitlenmesi. Bu konuda kapatıcılara mutlaka başvurulması gerekiyor.
SEZONUN OLMAZSA OLMAZI PEMBE RUJ
Renkler ise 2017 yılında şaşırtmaya devam ediyor. 2017 kış trendinde göz kapaklarınıza ister astar şeklinde ister gölgeli kahve rengi tonları, bakır, mor ve bordo ile güzel çekici kreasyonlar yapabilirsiniz.
Ayrıca bu sezon gece makyajlarında metalik renklerle stilinize hava katabilirsiniz. Sezonun en büyük trendlerinden biri de kışın soğuk havasını canlandıracak dikkat çekici parlak pembe rujlar. Mat ya da parlak, mutlaka pembe bir ruju makyaj çantanıza eklemelisiniz. Tabii ki doğal bir görünüm için nude renkler de trendler arasında yer alıyor. Açık tenli kişiler şeftali ve pembe tonlarını, kumral ya da esmer tenli kişiler ise daha sıcak tonlardaki nude rujları tercih etmeli.
Kuru ciltliler nasıl makyaj yapmalı?