Kış mevsimi kalp krizini tetikliyor

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğdu, kalp krizi riski taşıyan hastaların aşırı soğuklarda dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulunarak, "Soğuyan havalar kalp krizi riskini arttırıyor" dedi. Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, mevsimsel etkilerin hastalar üzerindeki etkileri hakkında bilgiler verdi.

Kilo etkili oluyor

Dr. Erdoğdu, "Özellikle kış mevsimlerinde kalp hastalıklarının arttığı görüyoruz. Bunun çok büyük olasılıkla daha çok etkilendiği şey diyet diye düşünüyoruz. Daha çok tuzlu ve yağlı yemek tüketiliyor. Kış olunca hastalar evlerine kapanıyorlar. Spor ve egzersizden geri duruluyor. Buda kilo almalarına ve dolayısıyla kalp hastalıklarının daha da artmasına ya da ortaya çıkmasına sebep oluyor.

Hastalarımız hastalıkları hakkında çok bilinçli değiller. Kışın kalp hastalıkları arttığı gibi aynı zamanda kalp ve iskelet sistemine bağlı bir takım ağrıları da çok sık görüyoruz. Özellikle yoğun kışın, ayazın yaşandığı bölgelerde dışarıda çalışan kişiler de kalp ağrıları kas ağrıları ile karışabiliyor. Bu nedenle hastalarımızdan bizim istediğimiz şeyler; kışın özellikle mevsime göre davranmalarıdır. Mevsime göre beslenmeleri, eğer çok spor yapamıyor, yürüyemiyor, eforları kısıtlanmış durumdaysa az yemeleridir" dedi.

Sabah ve akşam sporu yapmayın

Soğuk havalarda sabah ve akşam saatlerinde spor yapmanın doğru bir uygulama olmadığına dikkat çeken Erdoğu, "Özellikle soğuğun olduğu sabah saatlerinde ya da akşam saatlerinde dışarıya çıkmak, spor yapmak doğru bir şey değil. Özellikle 11.00 ile 14.00 saatleri arasını tercih etmekte fayda var. Bu dönemde gribal enfeksiyonlarda biraz fazla, özellikle ülkemizde şu anda yaygın bir gribal enfeksiyon olduğunu görüyoruz.

Buna bağlı olarak aynı kalp krizine eşlik eden, kalp krizine benzeyen, kalbin birtakım enzimlerinin laboratuvarda yükselmesine sebep olan, kalbin iltihabı dediğimiz viral bir enfeksiyon oluşuyor. Bu durumda da hastalarda göğüs ağrısı gibi bir takım müracaatlar oluyor. Dolayısıyla bu dönemde hastalarımıza önereceğimiz şey takiplerini düzenli yaptırmaları, göğüs ağrısı olduğunda mutlaka hastanelere müracaat etmeleri ve gecikmemeleri gerekiyor.

Kalpte durmalara sebep olabilir

Viral bir enfeksiyon geçiriyorlarsa, çok ağır seyrediyorsa, hastada halsizlik ve yorgunluk yapıyorsa, özellikle kalp hastalarının bu dönemlerde istirahat ederek evlerinde geçirmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü gribal enfeksiyonlar sonrası kalpte bir tutulma varsa kendini yormaya, ağır işini yapmaya devam ediyorsa bu kalpte durmalara, ritm bozukluklarına sebep olabilir. Gripten sonra başlayan ve geçmeyen kalp ağrılarında mutlaka hastaneye müracaat edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Acı kırmızı biber kalp kirizi riskini azaltıyor

Yapılan bir araştırma, düzenli olarak acı biber tüketmenin kalp krizinden ölme riskini yüzde 40, inmeden ölme riskini ise yüzde 61 azaltabileceğini ortaya koydu.

"Journal of the American College of Cardiology" dergisinde yayımlanan çalışmada, sıklıkla acı biber tüketen kişilerin, acı biber tüketmeyen kişilere kıyasla herhangi bir kardiyovasküler rahatsızlıktan ölme riskinin yüzde 34, diğer nedenlere bağlı ölüm riskinin ise yüzde 23 daha düşük olduğu tespit edildi.

Sağlığınızı korumak için 9 öneri

1. Kış sabahlarında çok daha dikkatli olun, yavaş keyifli bir sabah her zaman iyidir.

2. Kalp, tansiyon hastasıysanız ilaçlarını düzenli alın.

3. Özellikle kar yağışının ertesi günü sabahında yapılacak kar temizleme işini dinlenerek yavaş yavaş yapın, hatta mümkünse yapmayın.

4. Egzersiz yapmak için soğukta, açık havada egzersiz yapmak yerine evde, spor salonunda egzersizi tercih edin. Geniş, kapalı mekanlar örneğin alışveriş merkezleri 30 dakikalık bir yürüyüş için uygun ortamlardır.

5. Enfeksiyonlar, özellikle üst solunum yolu infeksiyonları, kalp hastalarında oldukça ağır seyredebilmekte ve bazen kalp krizini ve kalp yetmezliğini uyarabilmektedirler. Alışveriş merkezlerinde yürüyüş-egzersiz yaparken kalabalık olmayan saatleri tercih etmek enfeksiyonlardan korunmak için doğru olur.

6. Grip, zatürre aşılarını mutlaka yaptırın.

7. Kalp krizi geçirdiyseniz dumanlı, kirli, soğuk havada olabildiğince dışarı çıkmayın. Çıkmak zorundaysanız mutlaka yanınızda dilaltı hapı taşıyın.

8. Kış aylarında kilo alındığını unutmayın ve harcayamayacağınız kadar kalorili besinler yemeyin.

9. Tansiyon takiplerinizi düzenli olarak yapın.

