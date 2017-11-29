Kış mevsimine özel koku

Ailesinin yeni üyesi, hafif kokusu ve 48 saate kadar etkili korumasıyla, kış mevsiminin vazgeçilmezleri arasında yerini şimdiden alıyor. Yeni Winter Moment deodorant, trendleri takip eden ve deodorant korumasına önem veren tüketicilere hitap ediyor. Kaolin pudrası içeriğiyle hızlı kuruma sağlayan ürün, yumuşacık koltuk altı hissi bırakıyor. Sınırlı sayıda üretilen NIVEA Winter Moment Deodorant, kış temalı sempatik ambalajıyla da beğeni topluyor.Tavsiye Edilen Raf Fiyatı: 12,90 TL