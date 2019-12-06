Kış modasında her şey rengarenk

Bu kış, paltolar, elbiseler ve pantolonlarda güz renkleri hakim. Özellikle kabanlarda kahverengi ve tonları, kehribar, yeşil ve buz mavisi renkler ön planda olacak. Bunun yanı sıra bele oturan palto kesimleri bu yılın gözdesi. Yakaları kürklü olan bu mantoların kürkleri isterseniz çıkabiliyor. Pazarium firmasının kış için hazırladığı koleksiyonda çarpıcı kesimler rahat ve sıcak tutan kumaşlar ön planda. Bu kış ne giyebilirim hem şık hem de çarpıcı diyorsanız pazarium.com.tr adresine bir göz atın.



