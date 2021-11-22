Kış saati uygulaması devam edecek mi? Bakan açıkladı...

Önceki yıllarda Türkiye’de yaz saati ve kış saati uygulaması ile saatler dönemsel olarak bir saat ileri ve geri alınıyordu. Ancak 2016 yılından bu yana sadece kış saati uygulamasına geçildi ve saatlerin ileri-geri alınma durumu kalmadı. Son günlerde “Kış saati uygulaması devam edecek mi?” sorusu sıkça dile getirilirken, Bakan Dönmez’den açıklama geldi…

KIŞ SAATİ UYGULAMASI DEVAM EDECEK Mİ?

Kış saati uygulamasına ilişkin açıklamada bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkiye’de 2016 yılından bu yana kış saati uygulamasının hayata geçtiğini hatırlattı ve geçen süre içerisinde bu uygulama ile elektrikte 6,82 milyar kilovatsaat tasarruf sağlandığının altını çizdi.

Bu tasarrufun parasal karşılığının 6 milyar TL olduğuna dikkat çeken Bakan Dönmez "26 Mart 2019'da Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirilen oylamayla AB de mevsimsel saat değişikliği uygulamasına son verilmesi önerisi kabul edildi." İfadelerini kullandı.









Bakan Dönmez’in bu açıklaması ile kış saati uygulamasının devam edeceği anlaşılmaktadır.

YAZ SAATİ VE KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yaz saati ve kış saati uygulaması, yıl içerisinde güneş enerjisinden maksimum seviyede faydalanabilmek ve enerji tasarrufunda bulunmak amacıyla ülke içinde ortak saat çizgisini mevsime göre değiştirme düşüncesi geçtiğimiz yıllarda dünyanın pek çok bölgesinde hayata geçirilmiştir. İlk defa Almanların denediği bu yöntemde istenilen başarı elde edilince pek çok ülke de bu uygulamayı kullanmıştır.

Türkiye'de yaz mevsiminde 3. saat diliminde yer alan (45° Doğu Boylamı) Iğdır'ın saati, kış mevsiminde ise 2. saat diliminde yer alan İzmit'in (30° Doğu Boylamı) yerel saati ortak saat olarak kullanılmış, bu nedenle de saatler yazın ileri kışın bir saat geri alınmıştır.