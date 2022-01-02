Hem sağlıklı hem de lezzetli tarif arayanlara kış salatası tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir salata. Peki, kış salatası nasıl yapılır? Sebze yemeği çok sevenlerin vazgeçilmezi olacak kış salatası tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

KIŞ SALATASI TARİFİ

Kış salatası malzemeler

1 adet küçük boy brokoli

1 adet küçük boy karnabahar

2 adet havuç

1 adet küçük boy konserve mısır

Tuz

Sıvı yağ

Sosu için;

1 adet limon suyu

1 küçük diş sarımsak

Tuz

İsteğe bağlı kekik

KIŞ SALATASI YAPILIŞI

Brokoli ve karnabaharı küçük parçalar halinde ayırın.

Havucu soyup orta kalınlıkta julyen doğrayın.

Tuz ekleyip, yapışmaz tabanlı bir tavaya sıvı yağ katıp, yıkayıp süzülen sebzeleri ekleyip karıştırın.

Tavanın kapağını kapatıp hiç su eklemeden arada tavayı sallayarak pişirin.

Sebzeler hafif diri kalacak şekilde pişirmeye devam edin.

En son mısırı ekleyip son kez karıştırıp ocağı kapatın.

İster ılık ister soğuk servis tabağına alıp, sosunu üzerine gezdirin.

İsterseniz sos yerine sarımsaklı yoğurtlu da servis edebilirsiniz.



