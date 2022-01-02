Kış salatası nasıl yapılır? Kış salatası tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Kış sebzeleriyle yapabileceğiniz ve birçok yemeğin yanına yakışacak kış salatası tarifi favori lezzetiniz olacak. Peki, kış salatası nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız kış salatası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
02 Ocak 2022, Pazar 14:26 Son Güncelleme:
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Hem sağlıklı hem de lezzetli tarif arayanlara kış salatası tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir salata. Peki, kış salatası nasıl yapılır? Sebze yemeği çok sevenlerin vazgeçilmezi olacak kış salatası tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...
KIŞ SALATASI TARİFİ
Kış salatası malzemeler
- 1 adet küçük boy brokoli
- 1 adet küçük boy karnabahar
- 2 adet havuç
- 1 adet küçük boy konserve mısır
- Tuz
- Sıvı yağ
Sosu için;
- 1 adet limon suyu
- 1 küçük diş sarımsak
- Tuz
- İsteğe bağlı kekik
- Brokoli ve karnabaharı küçük parçalar halinde ayırın.
- Havucu soyup orta kalınlıkta julyen doğrayın.
- Tuz ekleyip, yapışmaz tabanlı bir tavaya sıvı yağ katıp, yıkayıp süzülen sebzeleri ekleyip karıştırın.
- Tavanın kapağını kapatıp hiç su eklemeden arada tavayı sallayarak pişirin.
- Sebzeler hafif diri kalacak şekilde pişirmeye devam edin.
- En son mısırı ekleyip son kez karıştırıp ocağı kapatın.
- İster ılık ister soğuk servis tabağına alıp, sosunu üzerine gezdirin.
- İsterseniz sos yerine sarımsaklı yoğurtlu da servis edebilirsiniz.
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