Kış sezonunun ilk kar yağışı başladı

Meteoroloji uzmanları, Madrid’de son 11 yılın en yoğun kar yağışının beklendiğini ve 3 gün sürmesinin beklendiğini açıkladı. Öte yandan Madrid Belediyesi, kar yağışına karşı önlemlerini artırdı. Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, basına yaptığı açıklamada, kar kalınlığının 20 santimetreye kadar çıkmasını beklediklerini, 1850 profesyonel, 3 bin 500 gönüllü ve 732 araçla her türlü önlemi almaya hazır olduklarını söyledi.

Bazı yollar kapandı

Son iki gündür Madrid sokaklarına 350 bin kilogram tuz ve 75 bin litre tuzlu su döküldüğü belirtildi. Kentte bu yoğunlukta bir kar yağışı en son 2009’da görülmüştü. Bu arada, İspanya’yı etkisi altına alan "filomena" adı verilen kasırgadan dolayı kar yağışı ve soğuk hava ülke genelinde etkili oluyor. Ülkenin kuzey bölgelerinde bazı yollar kapandı, doğudaki Valensiya özerk yönetimi de kötü hava şartlarından dolayı 25 belediyede okulların açılmasının 11 Ocak’tan sonraya ertelendiğini duyurdu.

AA