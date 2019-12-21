Kış tatilleri de en az yaz tatilleri kadar eğlenceli ve güzel geçer. Bir sürü aktiviteyle değerlendirilebilecek olan kış tatilleri için bavul hazırlama önerileri arıyor ve bavulun içerisine neler koyulması gerektiği konusunda fikirler almak istiyorsanız "kış tatiline çıkarken bavula neler koyulmalı, kış tatiline giderken alınması gerekenler" detaylar haberimizde.

Kış tatiline çıkarken bavula neler koyulmalı? Kış tatiline giderken alınması gerekenler

Gideceğiniz bölgenin hava koşullarını iyice öğrenip kıyafet tercihinizi ona göre yapmalısın.

Oldukça soğuk bir bölgeye gidiyorsanız kat kat giyinmek yerine sizi üşütmeyecek kıyafetleri ve hareket alanınızı kısıtlamayacak kıyafetler tercih etmeye çalışın.

Gideceğiniz bölge de her yeri keşfetmek istiyorsanız bölgenin haritasını yanınızda götürün.

Valizinizi sadece kıyafetlerle doldurmamaya özen gösterin. Çünkü daha ayakkabı, saç bakım ürünleri, cilt bakım ürünleri ve fotoğraf makinesi gibi elektronik cihazları sığdıracağız.

Seyehat ederken valiz seçimini tekerlekli valizlerden yana kullanın.

Ufak bir şemsiyeyi bavulunuzdan çıkarmayın.

Yanınızda yedek ayakkabı muhakkak bulundurun. Kışlık ayakkabının yanında su geçirmeyen daha hafif bir ayakkabı tercih edin.

Kalın çorap bavulunuzun olmazsa olmazı olsun. Soğukta gezerken ayaklarınızın üşümemesini sağlar.

Eldiven, bere ve atkı üçlüsünden asla vazgeçmeyin.

Gideceğiniz yerin toplu taşıma planını önceden öğrenin. Gittiğinizde zorluk yaşamayın.

Kirli çamaşırlarınızı düşünerek valizinize en az 2 tane temiz poşet koyun. Böylece kirli çamaşırlarınızı direk kaldırırsınız.

Kayak yapmak amaçlı düzenlenen bir tatil ise muhakkak kayak setinizi yanınıza alınız.

Soğuktan cildimizin kuruması ihtimalini düşünerek el ve yüz kremi muhakkak bavulda yer edinmeli.

Telefon veya diğer elektrikli cihazları düşünerek bavulun ön kısmına şarj aletlerini yerleştirmeyi unutmayın.

Diş fırcası, diş macunu, şampuan ve saç tarağınızı unutursanız geri dönmek zorunda kalabilirsiniz.

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