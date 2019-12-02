Kış tatiline hazır mısınız?

Decathlon’un kış sporları markası Wed’ze’nin amatörden profesyonele çocuktan yetişkine kayak/snowboard ekipmanları, kıyafetleri ve aksesuarlarını kış tatili için bir araya getirdik.

Soğuktan çekinmeden kayak yapmanızı sağlayacak kayak ve snowboard mont ve pantolonları; pistte yer tutuş sağlayan ve daha az düşmeniz için denge hatalarını tolere eden özel snowboardlar, güneşli ya da bulutlu havalarda %100 UV korumalı buğu önleyici bir gözlükler, sırt koruma özelliği de bulunan Reverse sırt çantaları, rengarenk bere ve eldiven gibi aksesuarlar, güvenlik ve konfor odaklı ürünleriyle başlangıç-orta seviye ve deneyimli sporcular için geniş bir kayak ve snowboard ürünlerin hepsi Decathlon'da bulunuyor.