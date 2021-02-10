Kış türlüsü nasıl yapılır? Kış türlüsü tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler kış türlüsü ve pembe pilav için kıyasıya mücadele ediyor. Seyirciler ise kış türlüsü nasıl yapılır merak ediyor. Bütün detayları ve püf noktası ile kış türlüsü tarifi, yapılışı ve malzemeler...
10 Şubat 2021, Çarşamba 14:28 Son Güncelleme:
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Her derde deva olacak kadar sağlıklı hem de oldukça lezzetli olan kış türlüsü tarifi, en pratik ve kolay yemek tariflerinden birisi. Sağlıklı yemek yapmak isteyenler kış türlüsü nasıl yapılır merak ediyor. Kolayca yapabileceğiniz kış türlüsü tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
Kış türlüsü tarifi
Kış türlüsü malzemeleri
- 300 gram kuzu eti
- 300 gram ıspanak kökü
- 1 kereviz
- 1 havuç
- 1 domates
- 1 patlıcan
- 1 patates
- 1 pırasa
- 1 soğan
- 1 sivri biber
- Yarım dolmalık sarı biber
- Yarım salçalık kırmızıbiber
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 4 diş sarımsak
- 2 su bardağı su
- 30 gram tereyağı
- Tuz
- Karabiber
Küçük küp doğradığınız soğanı ve ikiye böldüğünüz sarımsağı tereyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Etleri ekleyin ve suyunu çekene kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Kabuklarını soyduğunuz ve büyük dilimler halinde doğradığınız kerevizi ve havucu etlerin üzerine ekleyin. Sonra sırasıyla alacalı soyup iri doğradığınız patlıcanı, pırasayı, patatesi ve salçayı ekleyip iyice kavurun. İri doğradığınız biberleri ve ıspanak köklerini ekleyin ve ağzı kapalı olarak yaklaşık 20-25 dakika pişirin.