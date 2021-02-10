Her derde deva olacak kadar sağlıklı hem de oldukça lezzetli olan kış türlüsü tarifi, en pratik ve kolay yemek tariflerinden birisi. Sağlıklı yemek yapmak isteyenler kış türlüsü nasıl yapılır merak ediyor. Kolayca yapabileceğiniz kış türlüsü tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Kış türlüsü tarifi

Kış türlüsü malzemeleri

300 gram kuzu eti

300 gram ıspanak kökü

1 kereviz

1 havuç

1 domates

1 patlıcan

1 patates

1 pırasa

1 soğan

1 sivri biber

Yarım dolmalık sarı biber

Yarım salçalık kırmızıbiber

1 yemek kaşığı domates salçası

4 diş sarımsak

2 su bardağı su

30 gram tereyağı

Tuz

Karabiber

Kış türlüsü yapılışı

Küçük küp doğradığınız soğanı ve ikiye böldüğünüz sarımsağı tereyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Etleri ekleyin ve suyunu çekene kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Kabuklarını soyduğunuz ve büyük dilimler halinde doğradığınız kerevizi ve havucu etlerin üzerine ekleyin. Sonra sırasıyla alacalı soyup iri doğradığınız patlıcanı, pırasayı, patatesi ve salçayı ekleyip iyice kavurun. İri doğradığınız biberleri ve ıspanak köklerini ekleyin ve ağzı kapalı olarak yaklaşık 20-25 dakika pişirin.



