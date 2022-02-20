Kış uykusundan uyanmanın vakti geldi, haydi tatile!

Grand Yazıcı Club Turban Thermal

Marmaris’in masmavi denizi, çam kokuları ve kuş sesleri eşliğinde uzman diyetisyenlerin hazırladığı sağlıklı yaşam yemeklerini yiyin. Uzak Doğulu uzmanlara mesaj yaptırın. Zengin mineralli termal su havuzlarında terapi yapın.

Richmond Nua Wellness-Spa

Sapanca’nın büyüleyici doğasındaki otelde, duygusal sorunlar ve fiziksel ağrılara yönelik QEPR terapisinden yaralanıp doğal beslenme opsiyonlu ‘beauty food’ menüsüyle beslenip bahara daha zinde girin.

Aliva Spa Sapanca – NG Afyon Wellness

Uzman terapistlerce yapılan ayurvedik, mum, burç, bebek ve haşhaş masajları dillerde. Japon Hanakasumi peeling, masaj ritüeli, çamur ve yosun uygulamaları ve ayak seremonisi gibi uygulamalar yeniden doğmuş hissi veriyor.

Çam Thermal Resort

Burası Ankara Kızılcahamam’da bulunan bir sağlık oteli. Çam ormanları içindeki tesiste son teknolojiyle donatılmış jakuzilerde keyif yapın. Macera Park’ta doğa aktivitelerine katılın.

Limak Thermal Boutique Hotel

Bu tarihi otelin ilk misafirinin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olduğunu biliyor muydunuz? İstanbul’a bir saat mesafedeki Yalova’da doğayla içi içe olan termal otel, şifalı suları ve konforu misafirlerine sunuyor.

Bn Hotel Thermal

Mersin’deki otelde, termal sularının en kıymetlisi sayılan 6268 mineral değerindeki termomineralli suyunun şifa özelliği hayli yüksek. Gündüz spa ve kapalı havuzla kendinizi şımartın, gece de sinema salonunda film keyfi yapın.

Adrina Termal Health Hotel

Kaz Dağları eteklerinde denize sıfır konumlanan tesis, 39 bin metrekarelik gizli bir cennet. Orman havasıyla zengin termal su hizmetlerinin kucaklaştığı işletmenin 5 bin metrekarelik spa merkezi müthiş.

Kaya İzmir Thermal

Çam ormanlarıyla çevreli otel, lüks termal ve spa keyfi sunuyor. Tarihte ‘Agamemnon Kaplıcaları’ olarak bilinen ve 2500 yıldan beri insanlık için şifa kaynağı olan kaplıcalar şimdi burada Türkiye'nin en modern kaplıca ve termal kür merkezi konumunda.

Gazelle Resort&Spa

Bolu’nun kaplıcalarıyla ünlü Karacasu bölgesinde 150 dönümlük meşe ormanının içindeki işletme, Türkiye’nin en kapsamlı spa oteli olarak öne çıkıyor. Fin ve Rus saunalarında toksinlerinizden kurtulup yoga ve meditasyon yaparak ilkbaharı karşılayabilirsiniz.

Ridos Thermal Hotel&Spa

“Doğa size nefes almayı öğretir” sloganıyla hizmet veren Rize’deki otelin 260 metre derinlikten çıkan suyu, dünyanın en zengin şifalı beş kaplıca suyu arasında yer alıyor. Karadeniz’in yayla ve şelalelerle dolu doğasında gezip ciğerlerinizi oksijenle doldurun.