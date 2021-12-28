Kısa boy tek bir ameliyatla tarih oluyor!

Türk doktorlar Op. Dr. Halil Buldu ve Dr. Sedat İlhan, Türkiye'de boy uzatma ameliyatları gerçekleştiriyor. Dünyanın her yerinden bu operasyon için gelen hastalara kozmetik boy uzatma imkânı sağlıyorlar.

Bugüne kadar yüzlerce kozmetik boy uzatma ameliyatı yapan Op. Dr. Halil Buldu ve Dr. Sedat İlhan'ın kurduğu bu rehabilitasyon merkezi, Türk tıp tarihinde de bir ilk.

İleri teknoloji cihazlarının yer aldığı merkez, sağlık turizminde de Türkiye'ye katkı sağlamayı hedefliyor.





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