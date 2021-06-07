Kısa çalışan işsizlik maaşı alabilir mi?

İşten çıkarma (fesih) yasağı, ücretsiz izin ve ücretsiz izne gönderilenlere yapılan 1.500 liralık nakdi destek de 30 Haziran 2021’de bitiyor.

ARANAN ŞARTLAR NELER?

Çalışanlar kısa çalışmada veya ücretsiz izinde geçen ve 1 yılı aşan zamanın, işsizlik maaşı için ‘süre’ hesaplarında kullanılıp kullanılmayacağını şimdiden öğrenmek istiyor. İşsizlik maaşından yararlanabilmesi için işçinin 3 yılda 600 gün priminin olması ve son 120 gün de aynı işyerinde iş akdinin devam etmesi gerekiyor.

10 AY BOYUNCA

Eğer işçinin son 3 yılda 600 günlük primi varsa, son 120 gün şartı hem Kısa Çalışma Ödeneği’nde hem ücretsiz izinde yerine gelmiş oluyor. Ücretsiz izinde veya kısa çalışmada olanların hizmet akitleri devam ettiği için son ‘120 gün’ kuralı yerine getirilmiş sayılıyor. Ayrıca kısa çalışmada ve ücretsiz izinde geçen süreler, işsizlik maaşından düşülmüyor. Adına en az 600 gün prim ödenene 6 ay, 900 gün prim ödenene 8 ay, 1080 gün prim ödenene ise 10 ay boyunca işsizlik maaşı bağlanıyor.

NE KADAR ÖDENİYOR?

Kendi istek ve kusuru olmaksızın işini kaybetmiş kişilerin, 10 aya kadar 2 bin 840 liraya ulaşan işsizlik maaşı alma hakkı var. İşsizlik maaşı hesaplanırken son 4 aylık brüt maaş dikkate alınıyor. Maaş, ortalama brüt kazancın yüzde 40’ı oluyor. Fakat 2 bin 840 lirayı geçemiyor. En düşük işsizlik maaşı ise 1.420 lira.

BAŞVURU NE ZAMAN NEREYE YAPILIYOR?

İşsizlik maaşı için işten çıkış belgesi verildikten sonra ‘30 gün içinde’ İşkur’a başvurmak şart. 30 gün sonra da başvuru yapılabilir ama gecikilen süre için işsizlik maaşı ödenmiyor. ‘iskur.gov.tr’ veya ‘e-Devlet’ten başvurulabilir. İnternetten yapılan başvuruda evrak talep edilmiyor. Ancak İşkur’a elden başvuruda; nüfus kağıdı, işten ayrılış bildirgesi ve işsizlik maaşı dilekçesi isteniyor.

6 AYA DİKKAT!

İşlemler, işsizin yapmış olduğu başvuruyu izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılıyor. İşsizlik maaşı, kimlik kartıyla herhangi bir PTT şubesine başvurarak her ayın 5’inde çekilebiliyor. Maaşın 6 ay içinde çekilmesi gerekiyor. Aksi durumda maaş İşkur’a geri gidiyor.