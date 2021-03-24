Kısa çalışma bitiyor normalleşmeye devam

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının 11 Mart 2020’de görülmesinin ardından pandemi tedbirleri kapsamında işyerlerine yönelik kapatma kararı da 16 Mart 2020’de uygulamaya konulmuştu. 11 Mayıs 2020’den itibaren de kademeli normalleşmeye geçilmişti. Koronada ikinci dalga üzerine Kasım 2020’de yeniden işyerleri geçici olarak kapatılmıştı. Vaka sayısındaki seyre göre 2 Mart 2021’de ise ikinci normalleşme dönemi başlamıştı. Bunun üzerine sağlanan desteklerle ilgili de yeni kararlar alındı.

HAZİRAN 2021’E KADAR

Korona döneminde hem işveren hem de çalışanı rahatlatmak amacıyla ilk kez 26 Mart 2021’de 3 ay süre için devreye alınan ve aralıklarla uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), 31 Mart 2021’de sona eriyor. KÇÖ’nün bitiminden itibaren işverenin imdadına normalleşme desteği yetişecek. Temmuz 2020’de uygulamaya konulan normalleşme desteği de Haziran 2021’e kadar sürecek. İhtiyaç halinde, Cumhurbaşkanı Kararı’yla normalleşme desteğinin tekrar uzatılması gündeme gelebilir.

İŞÇİ BAŞINA 1.341 LİRA

Normalleşen işverenlere işçi başına günlük 44.72 lira, aylık 1.341 liraya kadar destek sağlanacak. Normalleşme desteği sadece özel sektör işverenlerine ait işyerlerine veriliyor. Daha önce kısa çalışmayı veya ücretsiz izni sona erdirip normalleşme desteği alan sonra yeniden kısa çalışma ya da ücretsiz izin uygulamasına geçen işverenler, önceki ve sonraki toplam destek süresi 6 aya tamamlanıncaya kadar yeniden normalleşme desteği alabilecek.

BAŞKA NELER VAR?

NAKDİ ÜCRET ÖDEMESİ: İşten çıkarma (fesih) yasağı 17 Mayıs’a kadar sürüyor. İşveren, fesih yasağı döneminde çalışanı ücretsiz izne çıkarabiliyor. Bu durumda devlet ücretsiz izne çıkarılanlara, KÇÖ ve işsizlik maaşı alamayanlara ayda 1.431 lira nakdi ücret desteği veriyor.

YENİDEN İŞE ALIM: Sigortalı veya sigortasız çalıştırmakta olup 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 tarihleri arasında işten çıkardığı işçisini yeniden işe alan işverenlere işten çıkarma yasağı süresince günlük 53.67 lira, aylık 1.610 lira ödenecek.

EK İSTİHDAM: Ocak 2019-Nisan 2020 döneminde en az işçi çalıştırdığı aydaki işçi sayısına ilave olarak yeni personel alan patrona, işten çıkarma yasağı süresince işçi başına günlük 53.67 lira lira ödenecek. Aylık ödeme 1.610 lira oluyor.

TÜM İŞYERİNDE 75 LIRA: 2020 yılında işçi sayısına bakılmadan tüm işyerlerinde işçi başına aylık 75 lira olarak uygulanan asgari ücret desteği bu yılın sonuna kadar devam edecek.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Normalleşme desteğinden yararlanmak için ‘e-SGK/ işveren’ sistemi üzerinden ‘4447 sayılı kanun geçici 26’ncı madde desteği’ menüsü seçilerek başvuru yapılıyor. İşverenlere kısa çalışmada kaldıkları süre 6 ayı geçmemek üzere, 30 Haziran 2021 tarihine kadar normalleşme desteği verilecek. Bu kapsamda SGK’ya ödenecek primler konusunda mahsuplaşma yapılacak. Kısa çalışma için şu ana kadar 30 milyar lira kaynak aktarıldı. Türkiye’de 1.9 milyon işyeri bulunuyor. Yüzde 26’sı KÇÖ için başvurdu. Yani 4 işletmeden sadece 1’i kısa çalışmadan yararlandı.



