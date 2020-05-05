Kısa çalışma ödemeleri bugün hesapta

Bu ödenekten yararlanma şartları da kolaylaştırılmıştı. Buna göre; ödenek almak için gereken asgari prim koşulu 600 günden 450 güne, son 120 gün hizmet akdi koşulu da 60 güne indirilmişti. Firmalar, 3 milyonun üzerinde çalışan için bu ödeneğe başvurdu. Mart ayına ait Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının bir kısmı tamamlanarak, ödemeler yapıldı. Ancak bu ödemeler sınırlı sayıda kişiye ve çok az süre için yapıldı. Bugün itibarıyla mart ayı ödemesi yapılmayanlarla birlikte nisan ayı ödemesi de yatacak.

Ödemeler brüt maaşın yüzde 60’ı oranında olacak. Bunun üst limiti 4.380 lira. En düşük ödeme ise 1.561 lira. Ödemeler İşkur tarafından yapılacak.

Nakdi yardım da bu hafta yatıyor

Ücretsiz izne çıkartılanlar, Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanamayanlar ve işsizlik maaşı alamayanlar nakdi ücret desteği alacak. Bu durumdakiler İşkur’a başvuru yapmalı. Nakdi ücret desteği ödemeleri ise 8 Mayıs Cuma günü başlayacak. 17 Nisan sonrasını kapsayan bu ödeme sabit ve 1.177 lira. Vergi düşünce net ele geçen 1.168 lira olacak.



