Ekonomi Kısa çalışma ödeneği 28 Şubat 2021 tarihine uzatıldı

Kısa çalışma ödeneği 28 Şubat 2021 tarihine uzatıldı

Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği 28 Şubat 2021 tarihine uzatıldı

Kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin ve başvurusunun süresinin uzatılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

23 Aralık 2020, Çarşamba 09:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yeni tip Corona virüs (COVID-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararda, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2. maddesi ile geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 1 Ocak 2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için anılan Kanunun geçici 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30 Haziran 2020 tarihinin, 30 Kasım 2020 tarihli ve 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde 31 Ocak 2021 olarak uygulanacağı belirtildi. 

Kısa çalışma ödeneği süresi ise 28 Şubat 2021 oldu. 

İlgili Haberler
Doğal gazın ardından Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın bulundu


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Reform
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Avrupa Birliği’ne destek yüzde 95!
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
Doktordan 'Gece çalışamaz' raporu almalısınız
Ekrem Sarısu
Murat Gülderen
Hayat karartan uygulamalar
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
10 maddede fahiş yetkili servis ücretlerine önlem
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Cimri değil, tutumlu
Özlem Denizmen
Erkut Can
Altı buçuk dakikada bir can gidiyor
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 23.5 milyon aboneye ucuz elektrik fırsatı