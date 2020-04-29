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Ekonomi Kısa Çalışma Ödeneği hacker'ın tuzağı oldu

Kısa Çalışma Ödeneği hacker'ın tuzağı oldu

Ekonomi

Kısa Çalışma Ödeneği hacker'ın tuzağı oldu

Kısa Çalışma Ödeneği’ne şu ana kadar 291 bin 594 firma, 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuruda bulundu.

29 Nisan 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Salgın nedeniyle işçi ve işverene çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan ‘Kısa Çalışma Ödeneği, siber dolandırıcıların yeni yöntemi oldu. Sahtekarlar, salgının yoğun gözüktüğü ülkelerde kötü amaçlı yazılımları yaymak, kurbanların hassas bilgilerini ele geçirmek veya devlet desteklerini manipüle ederek kimlik hırsızlığı yapmak için SMS, sosyal medya reklamları, resmi logoların kullanıldığı sahte internet siteleri ve e-postalar kullanıyorlar.

Bunlara dikkat!

  • www.turkiye.gov.tr, www.iskur.gov.tr ve www.ailevecalisma.gov.tr gibi resmi bağlantılardan bilgi alarak işlem yaptığınızdan emin olun.
  • Bir SMS, sosyal medya reklamı, internet sitesi ve e-postanın içeriğinde resmi logoların olması, e-posta adresinin meşru olduğu anlamına gelmez.
  • Size gönderilen bir dosyanın PDF veya resmi belge gibi görünmesi, o dosyanın gerçekten resmi bir kurumdan geldiği anlamına gelmez.
  • E-posta sizden yalnızca iletiyi yanıtlamanızı istese bile kişiyi tanımıyorsanız yanıtlamayın.
  • Teklif gerçek olamayacak kadar iyiyse ve size sunduğu ödül gösterdiğiniz çabadan oldukça büyükse, kesinlikle bir oltalama e-postasıdır.
  • Birden fazla resmi kaynaktan bilgi sahibi olmaya çalışın ve bilgileri resmi kurumların web sitesine girerek kontrol edin.
  • Tüm cihazlarınızda sizi kimlik avı, dolandırıcılığı ve kötü amaçlı yazılımlardan koruyabilecek bir güvenlik çözümü kullanın.


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