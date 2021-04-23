Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili flaş gelişme! Bakan duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 31 Ocak tarihine kadar koronavirüs salgını nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma süresinin Cumhurbaşkanımızın kararıyla 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere 30 Haziran’a kadar 3 ay uzatıldığını duyurdu.

UYGUNLUK TESTİ YAPILMAYACAK

Uzatılan süre için yeni bir uygunluk tespiti yapılmayacağını aktaran Bakan Bilgin, daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin, yine aynı dönemde uygulanan çalışılmayan süreler kadar 1 Nisan’dan itibaren bu haktan yararlanabileceğini söyledi. Salgın nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle bugüne kadar 3,7 milyonu aşkın çalışana 31,6 Milyar TL üzerinde ödeme yapıldığını belirtti.

İŞKUR'A BİLDİRMELERİ YETERLİ OLACAK

Bakan Bilgin; “2021 Mart ayında uzatma kapsamında kısa çalışmadan yararlanan işverenler için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında İŞKUR tarafından otomatik uzatma işlemi gerçekleştirilecek. İşverenlerimizin İŞKUR ile irtibata geçerek 2021 Nisan ve sonrası için çalışılmayan süreleri bildirmeleri yeterli olacak. Salgın sebebiyle daha önce işyerinde kısa çalışma uygulayan ancak 2021 Mart ayında kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işverenlerin de İŞKUR birimleri ile irtibata geçerek gerekli bilgileri vermesi gerekmektedir.” dedi.

ÖDEMELER İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN

Bilgin ayrıca, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de hatırlattı