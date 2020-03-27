Kısa çalışma ödeneği ne kadar?

Virüs salgını dolayısıyla geçici olarak kapatılan iş yerlerinde çalışanlar için İşsizlik Sigortası Fonu’ndan kısa çalışma ödeneği verilecek. Kısa çalışma ödeneği genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin en az 3’te 1 oranında azaltılması veya faaliyetin en az dört hafta durdurulması hallerinde uygulanıyor. İşkur, corona virüs nedeniyle faaliyetlerine ara veren işletmelerin başvurusunu ‘dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel zorlayıcı sebep’ kapsamında değerlendirecek. İşçiler kendi adına ödenek başvurusunda bulunamıyor. Başvurular işçiler adına sadece işverence yapılabiliyor. İşveren, başvurularını elektronik ortamda yani İşkur’un internet sitesi ‘iskur. gov.tr’ üzerinden yapacak.

Son 60 gün şartı

Bu kapsamda kısa çalışma talep formunu dolduracaklar ve kısa çalışma yaptırılacak işçilerin bilgilerini içeren listeyi İşkur’a internet üzerinden gönderecek. Ödenek için işçinin son 3 yılda 600 gün priminin bulunması ve son 120 gün hizmet akdiyle çalışması gerekiyordu. Ancak Meclis’ten geçen torba yasa ile çalışanlara büyük kolaylık sağlandı. Buna göre; kısa çalışma başvurusunda ödeneğe hak kazanmak için son 3 yılda 450 gün prim bulunması ve kısa çalışmadan önceki son 60 günde hizmet akdiyle çalışmak yeterli kabul edilecek.

Hızla sonuçlanacak

Bu kolaylıktan yararlanabilmek için işveren tarafından işçi çıkartılmaması gerekecek. Ancak, işverenin haklı nedenle bazı işçi veya işçilerin iş akdini feshetmesi, kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasını engellemeyecek. Corona virüs kapsamındaki kısa çalışma ödeneğinde başvurular 60 gün içinde sonuçlandırılacak.

Ne zaman yatacak?

Kısa çalışma ödeneği, faaliyete ara veren, üretimi durdurulan iş yerlerinde, tatil uygulamasının ikinci haftasından itibaren devreye girecek. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yapılan işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemeleri her ayın 5’inde hesaplara yatırılacak. Ödenekten yararlanma süresi 3 ayı geçmeyecek. İşlemlerin tamamlanması halinde 16-21 Mart tarihlerini kapsayan hafta faaliyetine ara verilen işletmelerde gerekli koşulları sağlayanlara en geç 5 Nisan’a kadar kısa çalışma ödeneği verilecek.

BRÜT Kısa Çalışma

ÜCRET Ödeneği

2.622 1.561

2.943 1.752

3.000 1.786

3.250 1.935

3.500 2.084

3.750 2.233

4.000 2.382

4.250 2.531

4.500 2.680

4.750 2.828

5.000 2.977

5.250 3.126

5.500 3.275

5.750 3.424

6.000 3.573

6.250 3.722

6.500 3.870

6.750 4.019

7.000 4.168

7.250 4.317

7.375 4.380

7.500 4.380

■ İlk satırda yer alan 2.622 TL, son 12 ay ortalama brüt kazancı asgari ücret olanları gösterir.

■ 7.375 TL ve üzerinde kazanç elde edenlerin kısa çalışma ödeneği 4.380 TL’yi aşamaz.

■ En yüksek kısa çalışma ödeneği brüt asgari ücretin yüzde 150’si (4.380 TL) ile sınırlı.

Ne zaman kesilir?

Kısa çalışma ödeneği alınan sürede genel sağlık sigortası (GSS) primleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yapılacak. Ancak, kısa ve uzun vadeli sigorta primleri yatırılmayacak. Bu dönemde işverenin de prim yatırma yükümlülüğü bulunmuyor. Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silah altına alınması, mecburi hizmet dolayısıyla işinden ayrılması veya geçici iş göremezlik ödeneği bağlanması durumunda kesilir.

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