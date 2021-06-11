Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? KÇÖ uzar mı?

Kısa çalışma ödeneği uygulamasında maaşın bir kısmı iş veren yerine İşsizlik Fonu tarafından karşılanıyor. Böylelikle pandemi nedeniyle dar boğaza giren iş verenler çalışanlarının işine son vermek yerine kısa çalışma ödeneği ile istihdama devam ediyor. KÇÖ uygulamasının geçtiğimiz aylarda biteceği duyurulsa da hala devam ediyor, ancak kısa çalışma ödeneğinin ne zaman biteceği de merak ediliyor…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Pandemi nedeniyle işten çıkarmaların önüne geçilmesinin amaçlandığı kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ilk olarak 2020 yılı nisan ayında başlamıştı. Milyonlarca çalışanın faydalandığı kısa çalışma ödeneğinin 31 Mart tarihinde sona ereceği açıklanmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla 30 Haziran tarihine kadar yeniden uzatıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (KÇÖ) UZAR MI?

Kısa çalışma ödeneği ve pandemiye özel birçok konunun 10 Haziran günü düzenlenecek Kabine toplantısında ele alınması bekleniyordu. Ancak yapılan açıklamayla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programındaki yoğunluk nedeniyle Kabine toplantısı ertelendi. Kısa çalışma ödeneğinin uzayıp uzamayacağına ilişkin kararın 21 Haziran tarihine ertelenen Kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (KÇÖ) NEDİR?

İşyerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması ya da durdurulması hallerinde, üç ayı aşmamak kaydıyla sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Kısa çalışma ödeneğinin temel amacı istihdamın korunmasıdır. Kısa çalışma ile çalışılmayan sürelerde işçilere gelir desteği sağlanmaktadır. Aynı zamanda istihdam korunarak, deneyimli personellerin işten çıkarılmasının önüne geçilmektedir.