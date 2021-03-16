Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi döneminde uygulamaya koyulan kısa çalışma ödeneğinin biteceği süreyi Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada duyurdu.
16 Mart 2021, Salı 08:57 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğine değinerek milyonlarca çalışanı ilgilendiren açıklamayı yaptı.
Erdoğan "Kısa çalışma ödeneğinin şartlarını kolaylaştırdık. 3.7 milyon çalışanımıza 30 milyar lirayı bulan tutarda kısa çalışma ödemesi yaptık. Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı Mart sonunda bitiriyoruz" dedi.
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