Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğine değinerek milyonlarca çalışanı ilgilendiren açıklamayı yaptı.

Erdoğan "Kısa çalışma ödeneğinin şartlarını kolaylaştırdık. 3.7 milyon çalışanımıza 30 milyar lirayı bulan tutarda kısa çalışma ödemesi yaptık. Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı Mart sonunda bitiriyoruz" dedi.





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