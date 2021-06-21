31 Mart tarihinde sona ermesi beklenen kısa çalışma ödeneği, haziran ayına kadar uzatılmıştı. Çalışanın ücretinin bir kısmının İşsizlik Fonu tarafından ödendiği kısa çalışma ödeneği ile istihdamın sürekliliği sağlanırken, diğer yandan çalışanların da işten çıkarılmasının önüne geçilmiş oluyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Koronavirüs ekonomik tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan kısa çalışma ödeneği ilk olarak Nisan 2020’de hayata geçmişti. 31 Mart 2021’de sona ermesi beklenen uygulama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla 30 Haziran 2021 tarihine kadar yeniden uzatılmıştı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (KÇÖ) UZAYACAK MI?

Kısa çalışma ödeneğinin uzatıp uzamayacağına dair henüz bir açıklama bulunmuyor. Bununla nirlikte Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak Kabine’de, ele alınacak pek çok konu arasında kısa çalışma ödeneğine ilişkin bir kararın da çıkması bekleniyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (KÇÖ) NEDİR?

Kısa çalışma ödeneği, işyerlerindeki çalışma sürelerinin bir süreliğine azaltılması veya durdurulması durumunda 3 ayı aşmamak şartıyla sigortalı çalışanlara işe gidemedikleri süre boyunca gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Temel amacı istihdamın korunması olan kısa çalışma ile çalışılmayan sürelerde işçilere gelir desteği sağlanmaktadır.