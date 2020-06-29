Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman hesaplara yatacak? İşte ödeme tarihleri

Kısa Çalışma ödeneği ne zaman hesaplara yatacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüsün ülkemizde ortaya çıkmasının ardından iş akışında aksamalar yaşayan birçok kişi için Kısa Çalışma Ödeneği ödemesi yapılması kararlaştırıldı. Nisan ayı içerisinde başlayan Kısa Çalışma Ödeneği Haziran ödemelerinin öne çekildiği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından duyurulmuştu. Peki Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman hesaplara yatacak?

Kısa Çalışma Ödeneği ve İşssizlik maaşı ödemeleri bugün başladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile İşssizlik maaşı ve Kısa çalışma ödeneklerinin öne çekildiği duyurulmuştu. Yapılan açıklamanın ardından ödemeler bugün başladı. İşsizlik maaşı ve Kısa Çalışma ödeneği alan binlerce vatandaş ödemelerin hangi tarihler arasında hesaplara yatacağını merak ediyor. İşte Kısa Çalışma ve İşsizlik maaşı ödemelerinin hesaplara yatırılacağı o tarihler...

İşsizlik maaşı ve Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman hesaplara yatacak?

Haziran ayı Kısa Çalışma Ödeneği ve İşssizlik maaşı ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılacak. Buna göre;

TC kimlik numarasının son rakamı 0 olanlara 29 Haziran

TC kimlik numarasının son rakamı 2 olanlara 30 Haziran

TC kimlik numarasının son rakamı 4 olanlara 1 Temmuz

TC kimlik numarasının son rakamı 6 olanlara 2 Temmuz

TC kimlik numarasının son rakamı8 olanlara ise ödemeler 3 Temmuz'da yapılacak.