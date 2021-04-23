Kısa Çalışma Ödeneği’nin tüm sektörler için haziran ayı sonuna kadar uzatılacağına yönelik açıklamayla birlikte, mayıs ayında işverenler geriye dönük olarak bildirimlerini kısa çalışma üzerinden yapabilecek. Kısa çalışma uygulamasıyla paralel olarak ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağında da 1.5 aylık bir uzatma yapılıp yapılmayacağı ise gelecek ay belli olacak. (Hacer Boyacıoğlu/Hürriyet)

Önceki gün yapılan açıklamalarla, Kısa Çalışma Ödeneği’nin nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde uzatıldığı açıklandı. Buna göre, nisan ayında geride kalan 20 gün de bu kapsama girecek.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ

İş Kanunu’na göre, nisan ayı için bildirimler mayıs ayında yapılıyor. Bu nedenle eğer bir işveren çalışanını ücretsiz izne çıkardıysa, bundan vazgeçip mayıs ayı başında ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ şıkkını işaretleyerek, bildirimde bulunabilecek. Daha öncesinde kısa çalışma uygulamasından çıktığına ilişkin bildirimde bulunduysa da online olarak yeniden giriş yapabilecek.

İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulaması ise alınan kararlarla 17 Mayıs’a kadar uzatılmıştı. Bu süreç içinde işveren, yakın zamana kadar ‘KOD 29’ olarak tanımlanan belirli durumlarda işten çıkarma yapabiliyor. Ancak işverenin ücretsiz izne gönderme hakkı bulunuyor. Böyle bir durumda çalışana ‘Nakdi Ücret Desteği’ veriliyor. Bu destek günlük 47 liradan 50 liraya çıktı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILACAK MI?

Buna göre aylık bin 500 TL nakdi ücret desteği verilecek. Yasaya göre, kafeler, restoranlar, bilardo salonları, düğün salonları, Spor, güzellik salonları, kaplıcalar ile internet kafelerindeki çalışanlar için de nisan ve mayıs aylarında bin 500 TL destek ödemesi yapılacak. Gelecek ay ise kısa çalışma uygulamasıyla paralel olarak ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağında da 1.5 aylık bir uzatma yapılıp yapılmayacağı belli olacak.

İlgili Haberler Kurumlar Vergisi oranı arttı ama esnafın muaf tutulması gündemde



