Türkiye Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği hangi ayları kapsayacak?

Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği hangi ayları kapsayacak?

Türkiye

Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği hangi ayları kapsayacak?

Kısa Çalışma Ödeneği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası uzatıldı. Mart ayında sona erdirilen Kısa Çalışma Ödeneği, alınan son karar ile 3 ay daha uzatıldı. Kısa Çalışma Ödeneği, hangi ayları kapsayacak?

22 Nisan 2021, Perşembe 13:08 Son Güncelleme:
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Kısa Çalışma Ödeneği, alınan son karar ile birlikte 3 ay daha uzatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle Kısa Çalışma Ödeneği'nin uzatıldığını duyurmuştu. Peki Kısa Çalışma Ödeneği hangi ayları kapsıyor?

Salgında birçok işletmede kısa çalışmaya geçildi. Bu süreçte pek çok işletmede çalışanlara nakdi ücret desteği yapılıyor. Alınan karar ile Kısa Çalışma Ödeneği'nin 31 Mart tarihinde sona erdiği belirtilmişti. Ancak son yapılan açıklamada pandemi nedeniyle Kısa Çalışma Ödeneği'nin 3 ay daha Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayacak şekilde uzatıldığı belirtildi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin tüm sektörler için haziran sonuna kadar uzatılacağını açıkladı. Erdoğan açıklamasında; "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." dedi.


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