Kısa çalışma ödeneği uzatılmayacak mı? KÇÖ bitecek mi?

Pandemi sürecinde hem çalışanlara hem de işverenlere büyük destek veren kısa çalışma ödeneği uygulamasında sona gelindi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada kısa çalışma ödeneğinin 30 Temmuz’da son bulacağı belirtilmişti. Sürenin bitimine kısa günler kala iş dünyasında kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasına dair talepler devam ediyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILMAYACAK MI? KÇÖ BİTECEK Mİ?

Kısa çalışma ödeneği pandemi sürecinde istihdamın devamlılığını sağlamak amacıyla uygulamaya alınan kısa çalışma ödeneği, 30 Haziran Çarşamba günü son buluyor.

Koronavirüs ekonomik tedbirleri kapsamında çalışanlara verilen kısa çalışma ödeneği 2020 yılı nisan ayında başlamış, sonrasında ise 2021 Mart ayında son bulacağı ifade edilmişti. Ancak gelen talimat ile KÇÖ 30 Haziran tarihine uzatılmıştı.

21 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen Kabine toplantısında kısa çalışma ödeneğine ilişkin yeni bir kararın çıkması beklenirken, konuyla ilgili bir detay paylaşılmadı.

İş dünyasından kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasına ilişkin talep devam ediyor ama hükümet tarafından konuyla ilgili bir açıklama bulunmuyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (KÇÖ) NEDİR?

Kısa çalışma ödeneği, pandemi nedeniyle faaliyetlerin bir süreliğine azaltılması ya da durdurulması halinde 3 ayı aşmamak koşuluyla sigortalı çalışanlara işe gidemedikleri süre boyunca gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. KÇÖ’nün temel amacı istihdamın korunması ve sürekliliğinin güvence altına alınmasıdır ve uygulama ile çalışılmayan sürelerde işçilere gelir desteği sağlanmaktadır.