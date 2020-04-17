Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, özellikle çalışanların haklarıyla ilgili düzenlemeleri içeren önlemler hakkında bilgi verdi. Bakan Selçuk, yeni düzenlemeyle birlikte işyeri kapanan, faaliyeti yavaşlayan yerlerdeki çalışanlara verilecek Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili değerlendirme sürecinin hızlanacağını söyledi. Yeni uygulamayla daha önce 60 güne kadar çıkan değerlendirme ve uygunluk tespit süreci beklenmeden, işçiye ve işverene kolaylık sağlanması adına hemen ödeme yapılacak.

Bakan Selçuk, bu konuda işverenin beyanının esas alınacağını söyledi. Ödenek için sigortalı 1 işçi çalıştıran da başvuru yapabilir. Vergi ve prim borcu başvurmaya engel değil. En düşük 1.752 lira olan ödemenin üst limiti ise 4 bin 380 lira.

İstihdama güvence

Her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin 3 aylık süreyle feshedilemeyeceğini belirten Zehra Zümrüt Selçuk, “Şayet olursa, her bir işçi için feshin yapıldığı tarihteki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulayacağız” dedi. 15 Mart itibarıyla ücretsiz izne çıkarılan ve Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanamayan veya işten çıkarıldığı halde prim gibi şartları tamamlayamadığı için işsizlik ödeneği alamayanlara, aylık 1.177 lira gelir desteği sağlayacaklarını belirten Bakan Selçuk, bu kişilerin Genel Sağlık Sigortalı (GSS) sayılacağını ve primin İşsizlik Fonu’ndan karşılanacağını ifade etti.

'Huzur'lu bakım

Korona nedeniyle kurumsal bakıma ihtiyacı olan yaşlı ve engelliler için gelir ve ağır engellilik şartının da geçici olarak, 3 ay süreyle (1 yıla kadar uzatılabilecek) kaldırıldığını belirten Zehra Zümrüt Selçuk, “438 resmi bakım merkezinde, bakıma ihtiyacı olan engelli veya yaşlının gelir ve engel oranına bakılmaksızın tüm giderleri devlet tarafından karşılanıyor. Bu dönemde özel huzurevlerinde ve engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini de Bakanlık olarak karşılayacağız” dedi.







