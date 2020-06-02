Kısa çalışma paraları hesaba geçiyor

Mayıs ayı KÇÖ ve işsizlik ödeneği ödemeleri ise dün itibarıyla başladı. 5 Haziran’a kadar sürecek. KÇÖ ödemeleri brüt maaşın yüzde 60’ı oranında ve 1.561-4.380 lira arasında. Ödemeler İşkur tarafından yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Yoğunluğun önlenmesi amacıyla 5 Haziran’da yapılması gereken mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği ile Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini erkene aldık” dedi.

Kimlik numarasına göre

Ödemelerin, TC kimlik numaralarının son hanesine göre hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacağını belirten Bakan Selçuk, “Buna göre; TC kimlik numaralarının son hanesi 0 olanlara 1 Haziran’da, 2 olanlara 2 Haziran’da, 4 olanlara 3 Haziran’da, 6 olanlara 4 Haziran’da, 8 olanlara da 5 Haziran’da ödemeler yapılacak. Sistemde IBAN bilgileri bulunmayanların da ödemeleri, PTT üzerinden gerçekleştirilecek” diye konuştu.

Nakdi ücret kolaylığı da var

Ücretsiz izne çıkartılan, Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanamayan ve işsizlik maaşı alamayanlar da nakdi ücret desteği sağlanacak. Bu durumdakiler İşkur’a başvuru yapmalı. 17 Nisan sonrasını kapsayan, bu ödeme sabit ve 1.177 lira. Vergi düşünce net ele geçen ise 1.168 lira olacak.



