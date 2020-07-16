Ekonomi Kısa çalışma uygulamasının uzatılması kabul edildi

Kısa çalışma uygulamasının uzatılması kabul edildi

Ekonomi

Kısa çalışma uygulamasının uzatılması kabul edildi

TBMM’de 10 maddelik mini torba teklifi kabul edildi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen 11 maddelik teklif ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresinin sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatılabilmesine ilişkin Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

16 Temmuz 2020, Perşembe 23:32 Son Güncelleme:
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İş yerlerinin normale dönüşünü teşvik etmek amacıyla hazırlanan kısa çalışmadan normal çalışmaya geçen iş yerleri için 3 ayı geçmemek üzere, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı veya iş veren hissesi primlerini tamamı destek olarak verilecek.


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