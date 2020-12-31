Ekonomi Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 5 Ocak'ta

Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 5 Ocak'ta

Ekonomi

Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 5 Ocak'ta

Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak 2021 tarihinde hesaplara yatırılacak.

31 Aralık 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Korona döneminde hem işveren hem de çalışanı rahatlatmak amacıyla ilk 26 Mart’ta 3 ay süre için devreye alınan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), en son 28 Şubat 2021’e kadar uzatılmıştı. İhtiyaç duyulması halinde Haziran 2021’e kadar sürebilecek. KÇÖ ocak itibarıyla asgari ücrete paralel zamlanacak.

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Bir sonraki zamlı

Haftaya yatacak olan tutar aralık ayına ait yani zamsız olacak. Ocak ayına ilişkin ücret ise zamlı yatacak. Buna göre; en düşük KÇÖ 1.765 liradan 2.146 liraya çıkacak. Tavan tutar olan 4.414 lira da zamla birlikte 5.365 lira olacak. 3.5 milyon çalışanın yararlandığı KÇÖ için başvurular 31 Ocak’a kadar uzatılmıştı. Daha önce başvuru yapamayan işverenler bu tarihe kadar çalışanları için başvuru yapabilecek.

En fazla 10 ay

İşsizlik maaşı da ocak itibarıyla zamlanacak ama aralık ödemesi zam eklenmeden yapılacak. Buna göre; en düşük işsizlik maaşı 1.168 liradan 1.420 liraya yükselecek. En yüksek işsizlik maaşı da 2.354 liradan 2.861 liraya çıkacak. Asgari ücret en az 6 ay en çok 10 ay ödeniyor. İşsiz kalanın maaşı ne olursa olsun 2.861 lirayı aşamıyor. Bu tutar tavan.

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